Mañá comezan as rutas Carlos Casares en Compostela

Compostela, 14 de maio do 2017 – Compostela pon en marcha as rutas guiadas Carlos Casares que mostrarán a relación do escritor coa cidade.

Ao longo de esta semana terá lugar unha ruta cada día excepto o mércores que se celebrarán dúas. Trátase dunha oportunidade única para coñecer a relación de Carlos Casares, homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas, con Santiago de Compostela.

O comezo desta relación ten lugar cando Carlos Casares chega á cidade en 1962, con vinte e un anos, para estudar Filoloxía Románica na Facultade de Filosofía e Letras. Precisamente a actual facultade de Filosofía e Letras, situada na Praza de Mazarelos, será o lugar onde se inicie este paseo no que, durante unha hora e media aproximadamente, coñecerase a súa vida e a súa obra a través dos lugares que o vincularon a Compostela. Durante o percorrido farase fincapé na súa etapa de estudante, na época de parlamentario, no seu labor na presidencia do Consello da Cultura Galega ou nos aspectos máis salientables que vinculan a súa obra coa cidade de Compostela.

O labor de guía desta ruta será realizado por MaOs Innovación Social, S. Coop. Galega, responsable da organización e execución dos paseos Compostela (des)crita e As Irmandades da Fala en Compostela que tiveron lugar durante os meses do verán de 2016.

Todos os percorridos parten da Praza de Mazarelos as 19.30 horas, excepto o mércores que sairá a primeira as cinco da tarde e a segunda as oito.

As rutas son de balde pero é preciso inscribirse en info@auditoriodegalicia.org poñendo na mensaxe o día e a hora elixidos.

As rutas terán unha duración dunha hora e teñen un número límite de participantes de 30.