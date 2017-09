Sabela García Fonte é a nova directora técnica da Real Filharmonía de Galicia

Compostela, 27 de setembro do 2017 – Sabela García Fonte foi finalmente a seleccionada para ser a nova directora técnica da Real Filharmonía de Galicia.

O Consorcio de Santiago acaba de publicar a resolución do proceso selectivo no que Sabela García foi elixida entre un total de once aspirantes.

No tribunal que avaliou aos candidatos, presidido polo director titular da agrupación, Paul Daniel, estaban representadas outras dúas orquestras e a Asociación Española de Orquestras Sinfónicas. Na anterior convocatoria, que tivo lugar en 2016, o tribunal deixara a praza deserta.

Sabela García Fonte (1979) naceu no concello coruñés de Cabanas. Está licenciada en Historia da arte (na especialidade de Historia da Música) na Universidade de Santiago e en Música Antiga (na especialidade de Violín Barroco) na Escola Superior de Música e Artes Escénicas do Porto. Completa a súa formación académica realizando un máster en Xestión Cultural na Universitat Oberta de Catalunya.

A súa carreira na xestión musical levouna a traballar na Orquestra Barroca de Sevilla e, recentemente, como coordinadora na Asociación Española de Festivais de Música Clásica-FestClásica; e prestando servizos de produción e distribución aos grupos Accademia do Piacere, Gli Incogniti e ao director de escena Rafael R. Villalobos.

Obtivo o título profesional de Violín Moderno no Conservatorio Superior de Música e A Coruña e formouse en Violín Barroco no Real Conservatorio de Música de Madrid. Foi profesora asistente de violín barroco na Escola Superior de Música e Artes Escénicas do Porto e profesora na Nova Orquestra Barroca de Andalucía.

Como violinista, integrou diversas agrupacións, como o ensemble Gli Incogniti, a Orquestra Barroca dá Casa dá Música (O Porto), Orquestra Barroca Divino Sospiro (Lisboa), Orquestra Barroca de Sevilla, Ensemble Jacques Moderne (Francia) e Ars Combinatoria (Madrid). Tamén traballou no campo da música de cámara e no da música medieval con grupos de Gran Bretaña, Portugal, España e Galicia, entre eles a Capela Compostelá. Foi membro da Nova Orquestra da Orquestra Sinfónica de Galicia.

A nova directora técnica da Real Filharmonía de Galicia incorporarase nas próximas semanas, momento en que se fará unha presentación aos medios de comunicación.