A Sala Riquela presenta un novo ciclo de Jazz

Compostela, 7 de febreiro do 2017 – A Sala Riquela presenta o ciclo de Jazz DELEITE AO VIVO, unha serie de concertos que comezan este domingo e durarán ata o mes de maio.

DELEITE AO VIVO nace como froito dunha colaboración de DELEITE e RIQUELA CLUB que se materializa xa nestes primeiros meses de 2017 en forma dun ciclo de concertos que teñén o jazz como punto principal de referencia e no que se presta unha especial atención aos proxectos dos músicos galegos. Dende o primeiro momento da súa recente apertura en setembro de 2016, RIQUELA CLUB amosou o seu interese polo jazz como unha das liñas de programación que haberían de definir a súa oferta cultural, e esta resolución pode ter continuidade grazas ao xeneroso apoio e compromiso de DELEITE.

A combinación DELEITE AO VIVO e RIQUELA JAZZ supón toda unha declaración de intencións de dúas iniciativas comprometidas coa cultura e unha firme aposta polo jazz feito en Galicia. Os primeiros 7 concertos programados ben poden exemplificar a boa saúde creativa, da cualidade e da diversidade de estilos que no eido do jazz están a frorecer en Galicia da man de músicos inquedos, sensibles e activos como o guitarrista Marcos Teira, a baterista Naíma Acuña, o percusionista Ton Risco e o contrabaixista e compositor Simón García, ou, en proxectos creativos a dúas mans, o do pianista Pablo Seoane xunto ao contrabaixista José Manuel Díaz e o do baterista Héctor Agulla en asociación co guitarrista Virxilio da Silva… Como complemento o ciclo ofrece tamén o debut en Santiago, co gallo de presentación do seu novo disco, do malagueño Javier Navas Quartet.

Datas e artistas