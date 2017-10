Salón de vodas e cerimonias en Área Central

Compostela, 7 de outubro do 2017 – Area Central celebra esta fin de semana a segunda edición do seu Salón de vodas, comuñóns e bautizos, un evento no que ademais de concentrarse preto de cincuenta firmas vinculadas ao sector, contará coa celebración da voda en directo da parella formada por Yolanda e Dani.

Un Salón de vodas parece o mellor sitio para unha cerimonia, iso deberon pensar os noivos que as sete e media de esta tarde darán o si na esquina verde de Area Central, no corredor do centro comercial; polo que os clientes de Area Central e os visitantes do Salón serán os invitados excepcionais. Desta maneira, a realidade apodérase deste Salón e a parella compartirá ese día inesquecible con todos os visitantes do centro comercial. Sen dúbida, trátase dunha proposta orixinal e moi rechamante, nunca visto antes nunha feira desta temática.

Esta voda forma parte das propostas lúdicas preparadas para este fin de semana e enmarcadas no Salón de vodas, comuñóns e bautizos de Area Central. O domingo poderase ver outra voda, esta vez recreada, tamén a partir das 19:30 horas e durante os dous días haberá inchables, zancudos, acrobacias aéreas, maxia de preto, etc.; é dicir, numerosas e divertidas actividades lúdicas pensadas para todos os públicos e que poden formar parte dunha cerimonia.

O amplo programa de actividades serve para complementar a presenza dos preto de cincuenta casetas participantes no Salón, unha oportunidade para que as persoas que se atopen preparando este tipo de eventos de fronte ao 2018 dispoñan concentradas en dúas xornadas unha ampla variedade de empresas especializadas nesta temática. Tamén poderán aproveitar para coñecer as propostas no sector de cerimonias que lles ofrecen os propios establecementos de Area Central.

Non faltarán casetas de aluguer de coches, fotografía, axencias de viaxes, restaurantes, tendas de moda, decoración, xoierías, animación musical, etc. Os responsables das casetas orientarán e aconsellarán ás persoas que se atopan metidos na organización destes eventos. Tamén será unha boa ocasión para que os establecementos de traxes de noiva, noivo e convidados dean a coñecer a súa nova colección con vistas ao ano próximo.

O horario para poder visitar o Salón de vodas, comuñóns e bautizos de Area Central será este sábado 7 e o domingo 8, en horario de 12.00 a 21.00 horas. Os corredores do complexo comercial veranse cheos das diferentes casetas das empresas participantes, así como das actividades e animacións previstas os dous días.