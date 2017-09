O San Caralampio un ano mais en melide

Melide, 8 de setembro do 2017 – O Casco Vello de Melide, o que comprende a zona dos viños e a praza das coles preparan as súas mellores galas, para festexar este domingo 10 de setembro, a edición número 61 San Caralampio.

Na xornada do domingo a celebración comezará na coñecida praza das Coles, onde terá lugar o concurso de debuxo Alberte La Fuente, que cada ano conta con máis participantes, no que os nenos e nenas poden desenrolar a súa capacidade creativa no centro neurálxico da festa.

Preto do mediodía, nesta mesma praza ofrecerán aos visitantes racións de pementos, pan, cachelos, carneiro, mexillóns, etc… Nesta edición, poñerán banda sonora ao San Caralampio entre outras formacións, a Banda do Peto, os Festicultores, a Charanga os Amigos de Visantoña ou Air Galisia. Cando soe a traca, que como ven sendo habitual se instala na praza das coles, darase por rematada a festa.

Tanto dende o Concello de Melide como dende a organización da festa, recordan a todos as persoas que asistan que non está permitido tirar o viño uns a outros e tampouco as fachadas das casas que se atopan no casco vello da vila, apunte importante, para o bo desenrolo da xornada.

San Caralampio

Segundo contan, San Caralampio, foi un mártir grego que elexiu morrer afogado nunha barrica de viño. Despois de pasaren sesenta e dous anos dende que o Doutor Compostelano Alberte Lafuente, conxuntamente con xentes de Melide, organizaron a súa primeira edición. A mal chamada A festa dos borrachos, a xornada dominical do Caralampio, serve para encher as rúas de Melide de xente que se achega ata a zona vella para gozar dun día animado acompañado en todo momento polo son das charangas e os grupos de música tradicional.