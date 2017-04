A Igrexa de San Paio de Antealtares acolle O Dulcis Amor

Compostela, 12 de abril do 2017 – O éxitoso De Lugares e Órganos leva a San Paio a música dos séculos XVI e XVII co Dulcis Amor, esta tarde as 20.30 h.

O Dulcis Amor é un repertorio de pezas escollidas para voz e órgano que serán interpretadas por dúas das máis relevantes figuras do mundo da música antiga, o tenor e fundador do grupo Gilles Binchois, Dominique Vellard, e o organista Jan Willem Jansen.

Este músicos xúntanse para ofrecer un programa de música vocal e instrumental que propón unha viaxe que percorrerá desde a polifonía renacentista española ata a monodia italiana do s. XVII. Un programa conformado por músicas de compositores como Monteverdi ou Frescobaldi, que foron quen de desenvolver, no Barroco, novas estéticas e técnicas a partir dunha tradición profundamente arraigada no Renacemento, representada por mestres como Guerrero, Victoria ou Morales.

O Dulcis Amor é un programa cheo de contrastes, virtuosismo e movemento como instrumentos ao servizo da expresividade.

A cita en San paio de Antealtares a partir das 20.30 horas, a entrada é de balde pero é preciso recoller antes a invitación no Teatro Principal ou no lugar do concerto desde unha hora antes.