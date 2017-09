Compostela, 25 de setembro do 2017 – Dentro da programación da festa +55 Anos Vivindo no ensanche a Fundación Santiago Centro organiza o desfile de moda A Pé de Rúa.

A pasarela urbana A Pé de Rúa mostrará as propostas de cara a tempada outono inverno e contará con propostas de moda, calzado, complementos e xoiaría. A cita conta co apoio da Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia e do Concello de Santiago e celebrarase o próximo 29 de setembro.

A Pé de Rúa estará coordinado pola estilista e maquilladora Marta Arnoso. A pasarela levarase a cabo nunha estrutura cuberta, despois de que a cita para a temporada de primavera-verán se tivese que suspender polas malas previsións meteorolóxicas. A carpa contará con cadeiras desde as que o público poderá seguir o evento, no que desfilarán tanto modelos semiprofesionais coma clientes das propias tendas.

A Pé de Rúa é unha iniciativa de Santiago Centro para a dinamización comercial do Ensanche de Compostela. A Fundación pretende ademais con este tipo de citas reforzar a conexión entre os establecementos da zona moderna e os veciños, proporcionándolles un evento atractivo. Nesta

ocasión, a pasarela intégrase na programación da Festa +55 Anos Vivindo no Ensanche, que organizan para esa fin de semana EmRede, Apega, a Asociación de Veciños Raigame e Santiago Centro.