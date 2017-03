Santiago Centro organiza unha charla sobre Pago a través do teléfono

Compostela, 21 de marzo do 2017 – Santiago Centro, Área Comercial organiza esta tarde, ás 20.30 horas, no Centro Sociocultural do Ensanche, unha conferencia gratuita sobre Pago a través do teléfono móbil, primeira da serie de charlas-coloquio O comercio que vén.

Está dirixida a comerciantes e hostaleiros do Ensanche que queiran coñecer as diferentes tecnoloxías de pago a través do smartphoneexistentes na actualidade, a súa implantación e os distintos tipos de solucións para comerciantes e usuarios.

Conducirá a xornada, organizada por Santiago Centro, Iago Varela, enxeñeiro de telecomunicacións e blogueiro tecnolóxico especializado en Android e telefonía desde hai 8 anos. É o responsable da web Mallando no Android.