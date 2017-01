Santiago Centro sortea a cesta de Nadal esta tarde na praza Roxa

Compostela, 4 de xaneiro do 2017 – A actriz Yelena Molina será a encargada de realizar o sorteo da cesta de Nadal que contén todo o aportado polos comerciantes do Ensanche, a cita as 20.30 na praza Roxa.

Yelena será a encargada de sacar dunha urna o número premiado nesta iniciativa dos comerciantes, que contou coa colaboración da Asociación de Veciños Raigame e a Fundación Santiago Centro, Área Comercial e o patrocinio de Galuresa.

Os negocios repartiron durante a campaña de Nadal entre os seus clientes 30.000 papeletas coas que participar no sorteo. A cesta, exposta no número 20 da rúa da Rosa, reúne produtos de decoración, moda, calzado, perfumería, artesanía, óptica, complementos, xoguetería, delicatessen… froito da achega de numerosos establecementos do Ensanche que se quixeron sumar a esta iniciativa.

O sorteo levarase a cabo na carpa de actividades instalada durante todo o Nadal na Praza Roxa. É presencial, polo que se irán retirando números ata atopar no recinto ao premiado. O evento enmárcase na programación de actividades de Nadal que se veñen realizando na principal área comercial de Santiago durante estas Festas, e que incluíu concertos e animación na rúa, premios directos, obradoiros e iluminación e decoración das rúas como fórmula para dinamizar a zona.