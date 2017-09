Santiago é Tapas 2017 chegará en novembro

Compostela, 17 de setembro do 2017 – A concelleira de Turismo, Marta Lois, e a presidenta da Asociación Hostalería de Compostela en funcións, Sara Santos, anunciaron as datas de Santiago é Tapas 2017. a décima edición.

Santiago é Tapas 2017 celebrarase do 2 ao 19 de novembro. O certame naceu no ano 2008 da man de Turismo de Santiago co obxectivo de converterse nun evento de referencia para a promoción gastronómica da cidade. Naquela primeira edición a Asociación Hostalería Compostela participou como colaboradora do evento, nunha fórmula que se seguiu nas seguintes tres edicións.

No 2012, cando se celebrou a quinta edición de Santiago(é)Tapas, a Asociación Hostalería Compostela encargouse de organizar directamente o concurso, contando con Turismo de Santiago como patrocinador institucional, un modelo que repetiuse durante tres edicións. Hai dous anos, no 2015, foi a primeira ocasión na que Turismo de Santiago e a Asociación Hostalería Compostela organizaron conxuntamente o evento gastronómico máis importante da cidade, que neste tempo tense consolidado xa como un referente fundamental para a promoción turística da gastronomía de Compostela. Nestes nove anos de concurso consumíronse máis dun cuarto de millón de tapas.

A edición 2017 de Santiago(é)Tapas contará con múltiples novidades para celebrar o seu décimo aniversario. Unha delas é un cambio de imaxe. A nova imaxe do concurso parte da unión das cores corporativas de Turismo de Santiago, laranxa, e da Asociación Hostalería Compostela, vermello, para amosar visualmente a unión entre ambas entidades na organización do evento. Outra das novidades é que se modificará o Tapasporte. O concurso manterá o seu funcionamento básico, pero contará cun novo formato para ir completando as diferentes rutas do concurso. Este novo formato será máis lixeiro e máis parecido á Credencial dos peregrinos, respectando a idea orixinaria do concurso de facer un simil coas etapas do Camiño de Santiago.

Nesta edición do concurso tamén se fará un recordatorio das tapas gañadoras das edicións celebradas ata o momento, moitas das cales se teñen convertido xa en petiscos clásicos da gastronomía de Compostela.

Aqueles establecementos interesados en participar poderán inscribirse a partires da última semana de setembro.