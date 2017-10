Santiago Futsal tira un punto do partido contra o Aspil Vidal Ribeira Navarra

Compostela, 7 de outubro do 2017 – O Santiago Futsal sumou o seu primeiro punto da tempada ao asinar un empate, traballado e merecido, ante o Aspil Vidal Ribeira Navarra.

Os primeiros minutos do encontro contra o Aspil Vidal serían un intercambio de ocasións, entre as que destacarían un tiro de Everton que enganchou, desde 15 metros, un balón rebotado e obrigou a Gus desviar a traxectoria do balón para que evitar o gol; e dous disparos de Catela que volverían esixir o mellor do porteiro tudelano.

No minuto 8, o aplauso xeneralizado do público levaríallo David Palmas, quen volvía á pista do Fontes do Sar 10 meses despois da recaída da lesión do ligamento cruzado anterior do seu xeonllo dereito. O 4 santiagués volveu para quedar e como sempre, a súa experiencia e experiencia notaríanse sobre a pista.

No 11 chegaría o gol de Zequi. Saque de esquina de Álex Verdejo, que toca Everton para deixar ao segundo pau, onde apareceu só Zequi e anotar o primeiro tanto do encontro; primeiro tamén do gaditano na liga Nacional do Fútbol sala.

Unha das moitas polémicas que tivo o encontro desta noite sucedería no minuto 13 cando, tras unha xogada que parecía invalidada en saque de esquina a favor de Aspil Vidal, deuse por válido o gol de Ferrán Plana. Un Santiago Futsal que fora superior ao seu rival na primeira parte, facéndose co dominio do esférico e gozando de múltiples ocasións, iríase ao descanso co empate 1-1.

O segundo acto comezaría co mesmo guión, cun conxunto local que buscaba morder e atar o encontro. As primeiras volveron ser dos santiagueses: Catela por banda e balón que se pasea por diante de portería sen atopar rematador; tiros a media altura repelidos unha e outra vez por Gus…

No 25 chegaría o tan ansiado gol, firma de Catela. Disparo a media altura coa zurda, imparable para o meta tudelano.

Con todo, pese ao gran espectáculo e ao disputado do encontro entre os dous conxuntos, movendo as súas pezas coma se dunha partido de xadrez trátase; o partido entraría nunha dinámica lenta debido á reiteración de faltas e ás seis cartóns amarelas que se mostraron en cinco minutos de xogo.

No 33 anotaría Hamza o 2-2. Xogada por banda esquerda e balón que remata no fondo da rede.

Os minutos finais discorrerían con intercambio de xogadas, sendo a última posesión para o Santiago Futsal con porteiro-xogador. Non se movería o luminoso e o encontro finalizaría con empate 2-2.

Sala de prensa

Santi Valladares analizou o encontro tras a súa conclusión, do que dixo “Competimos moi ben, a un gran nivel. Gustoume moito o partido do meu equipo. Pero visto o visto, tal e como transcorreu o partido, é un resultado xusto”.

Ficha do partido:

Santiago Futsal: Víctor López, Álex Verdejo, Álex Velasco, Zequi e Everton -cinco inicial- Hugo Sánchez, Catela, Antonio Diz, Santi, Álex Diz, David Palmas

Aspil Vidal Ribeira Navarra: Gus, Sepe, Hamza, Rubi e Sergi -cinco inicial- David, Ferrán Plana, Iago Rodríguez, Lucas, Pedro,

Incidencias: Partido correspondente á 4ª xornada de Liga celebrado no Multiusos Fontes do Sar cunha asistencia aproximada de 600 persoas.

Árbitros: Galo Suárez e Velasco Martínez. Amoestaron con cartón amarelo a Álex Verdejo, Víctor López, Catela, David Palmas, Zequi, Santi polo Santiago Futsal; e a Rubi, Sepe, Lucas, Hamza por Aspil Vidal Ribeira Navarra.

Goles: 1-0 min.11 Zequi; 1-1 min.13 Ferrán Plana; 2-1 min.25 Catela; 2-2 min.33 Hamza