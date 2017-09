O Santiago Futsal cae ante o Movistar na estrea en Sar

Compostela, 23 de setembro do 20147 – O Santiago Futsal cae ante o Movistar na presentación ante a súa afección na que é a 15ª tempada do conxunto santiagués na primeira división nacional.

O Santiago Futsal cae ante o Movistar nun partido atractivo no que foi tamén unha noite de homenaxes; primeiro ao ex-xogador Pablo Tallón tras retirarse do fútbol sala profesional a pasada tempada, e despois o recibimento estelar para o persoal do Santiago Futsal na súa saída á pista do Fontes do Sar portando a camiseta homenaxe aos 15 Anos En Primeira.

Antes de iniciarse o encontro gardouse un minuto de silencio en memoria ás vítimas do terremoto de México.

Ricardinho foi o encargado de afogar a festa local no primeiro minuto de partido: balón ao segundo pau que deixa Gadeia, onde aparece o 10 portugués para anotar o primeiro tanto dos seus. A reacción local non se fixo esperar, e unha boa contra conducida por Armando na que non se entendeu co seu compañeiro Everton na finalización, puido significar o empate no minuto 6. Os interistas, fortes e contundentes nas súas accións, probaron a Víctor López en varias ocasións, sendo determinante o meta talaverano en todas elas para evitar o tanto visitantes. Superado o ecuador do primeiro acto, un saque de falta a 12 metros de portería botado por Everton converteuse no empate do Santiago Futsal.

Só dous minutos despois, a mala sorte cubriu a casa santiaguesa; e un balón cedido por Gadeia desde a banda esquerda, tocou en Álex Verdejo antes de introducirse no fondo da portería local. O marcador non se movería antes do descanso.

Tras a continuación, Rafael aproveitaría un balón colgado a banda; xogada na que Armando resultou lesionado, para anotar o terceiro dos seus. No 22, Taffy engrosaría a conta visitante.

Co 1-4 en contra, os de Santiago mostráronse moito máis intensos, sen arroxar a toalla nin o encontro; e foi entón cando, nunha xogada de lousa tras saque de falta, Antonio logrou reducir distancias. E co 2-4, sucedéronse as ocasións locais : vaselina de Antonio dentro da área que rozou o pau antes de irse fóra, caneo e chute de Catela que se atopou Álex Gonzalez sobre a liña de porta e mesmo, un dobre lanzado polo gaditano que detivo o meta interista. E do posible 3-4, pasouse ao 2-5 cun gol de Ricardinho ao bordo do final. Un final de festa non desexado, pero no que os de Santiago mostraron unha gran imaxe ante o ‘todopoderoso’ Movistar Inter.

Santi Valladares analizou o encontro tras a súa conclusión do que dixo “Foi un encontro moi competido. O equipo rendeu a un gran nivel;moi aguerrido. O terceiro gol sacounos do partido; un gol no que Armando sente un pinchaxo e non chega a cubrir a Rafael. Co 4-2 tivemos ocasións moi claras , como o dobre que detén Álex e as dúas ocasións de Antonio dentro da área. Estou moi contento co visto na cancha e voume coa conciencia moi tranquila”.

Ficha do partido:

Santiago Futsal: Víctor López, Santi, Hugo Sánchez, Álex Verdejo e Antonio -cinco inicial- Armando, Álex Velasco, Álex Diz, Everton, Catela e Zequi

Movistar Inter: Álex González, Pola, Rafael, Gadeia e Ricardinho -cinco inicial- Daniel, Borja, Taffy, Bebe

Árbitros: Rodrigo Miguel e Sánchez-Molina Tapiador. Amoestaron con cartón amarelo a Álex Diz, Antonio Diz, Everton, Alex Verdejo, Catela por parte do Santiago Futsal; e a Gadeia, Jesús Ferreiro, Álex González por Movistar Inter

Incidencias: Partido correspondente á 2ª xornada de Liga celebrado no Multiusos Fontes do Sar cunha asistencia aproximada de 2800 persoas

Goles: 0-1 min. 1 Ricardinho; 1-1 min.11 Everton; 1-2 min.13 Verdejo (pp); 1-3 min.21 Rafael; 1-4 min.22 Taffy; 2-4 min.28 Antonio Diz; 2-5 min.39 Ricardinho