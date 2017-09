O Santiago Futsal cae ante o CA Osasuna Magna

Compostela, 16 de setembro do 2017 – O encontro do santiago Futsal na liga ante CA Osasuna Magna rematou como comezou, perdendo os de Compostela.

Os catro goles do CA Osasuna nos primeiros 10 minutos de partido definiron o partido aínda que o Futsal foi capaz de recompoñerse mediado o primeiro acto cos goles de Juanjo Catela, Armando e do local Víctor Rubio en propia porta. Ao descanso, un marcador de 4-3 deixaba o partido completamente aberto para o segundo tempo.

Rafa Usín e Araça, por partida dobre, e o capitán Eseverri dispersaron toda dúbida na segunda parte e ampliaron a conta dos locais ata o 8-5 definitivo, que maquillou Juanjo Catela ao bordo do asubío final.

o relato dos feitos demostra que o Futsal nunca tivo opción. CA Osasuna Magna marcou o primeiro gol do partido, que saíu das botas de Dani Saldise, aos 2 minutos de comezar. Só un minuto despois, o 9 local volvería ser protagonista do segundo gol dos seus. Roberto Martil e Víctor Rubio, respectivamente, sumaríanse á lista dos goleadores locais antes de chegar ao ecuador da primeira parte. Co 4-0 en contra, os santiagueses reaccionaron grazas ao gol de Catela no 14 e ao de Armando no 17, o local Víctor Rubio introduciría un balón na súa propia portería a dous minutos do descanso, deixando así o marcador 4-3.

O comezo da segunda parte seguiu o guión do da primeira. dous goles seguidos nos catro primeiros minutos da continuación, firma de Rafa Usín e Araça, afastaron aos galegos do empate que tiveran a un só gol de distancia. Sen baixar os brazos en ningún momento, o ataque con porteiro-xogador dos de Santiago propiciou que chegase o 6-4 nun balón que toca un xogador navarro antes de meterse en portería. O encontro decantouse finalmente para o lado local cos goles de Araça e Eseverri, este último aproveitando a inferioridade numérica visitante tras a expulsión de Álex Diz por dobre cartón amarelo. Catela maquillou o marcador no minuto 39 anotando o último tanto dos seus para o definitivo 8-5.

Ficha do partido

CA Osasuna Magna 8: Asier, Eseverri, Eric Martel, Araça e Rafa Usín- cinco inicial- Bynho, Roberto Martil, Dani Saldise e Alvarito,

Santiago Futsal 5: Iago Barro, Hugo Sánchez, Santi, Catela e Antonio Diz- cinco inicial- Álex Diz, Everton, Álex Velasco, Armando e Isma

Incidencias: Partido correspondente á 1ª xornada de Liga celebrado no Pavillón de Anaitasuna.

Árbitros: Felipe Madorrán e García Doas. Expulsaron con dobre cartón amarelo a Álex Diz por parte do Santiago Futsal.

Goles: 1-0 min.5 Dani Saldise; 2-0 min.6 Dani Saldise; 3-0 min.7 Roberto Martil; 4-0 min.9 Víctor; 4-1 min.14 Catela; 4-2 min.17 Armando; 4-3 min.18 Víctor (pp); 5-3 min.22 Rafa Usín; 6-3 min.24 Araça; 6-4 min.28 Araça (pp); 7-4 min.35 Araça; 8-4 min.39 Eseverri.