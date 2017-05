O Santiago Futsal presentou o XIII Campus de verán

Compostela, 24 de maio do 2017 – O Santiago Futsal organiza a XIII Edición do seu Campus de Verán para xogadores e xogadoras de fútbol sala base.

Trátase dunha gran oportunidade para gozar do fútbol sala, da man dos monitores do Santiago Futsal, antes das vacacións de verán. Nesta ocasión o campus celebrarase unicamente en horario de tarde os días 19, 20, 21 e 22 de Xuño para poder compaxinalo coa última semana do período escolar.

O club santiagués, recoñecido polo seu labor na formación das categorías base, organiza o Campus de verán para nenos e nenas de entre 4 e 12 anos. Durante catro días, os participantes poderán practicar técnicas e métodos de adestramento de fútbol sala e perfeccionar as súas habilidades motrices; todo iso baixo a dirección dos monitores do club branco. O horario do campus será de 16h a 20h e desenvolverase no Pavillón Municipal de Santa Isabel.

O prezo de inscrición será de 50€ xeneral e 40€ para xogadores do Santiago Futsal. O prazo estará aberto ata o mércores 14 de Xuño. Número de prazas limitado.

A inscrición pode realizarse nas oficinas do Santiago Futsal en horario de 10h-14h, no número de teléfono 981 11 50 38 ou enviando un correo electrónico á dirección administracion@santiagofutsal.com .