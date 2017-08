O Santiago Futsal presentou aos capitáns da tempada

Compostela, 26 de agosto do 2017 – Hugo Sánchez, David Palmas e Antonio Diz serán os capitáns do Santiago Futsal para a tempada despois de que foran escollidos polos propios xogadores do primeiro equipo.

Hugo Sánchez estrearase como o primeiro dos capitán da escuadra santiaguesa, despois de cinco anos consecutivos no conxunto de Santiago. Na súa segunda campaña como xogador branco foi elixido terceiro capitán, nas dous seguintes ocupou o segundo posto e, esta temporada 17-18, será o primeiro. O de Lugo afirmou “Ser capitán dun club como o Santiago Futsal significa ilusión, paixón e responsabilidade con esta camiseta e con este escudo. Non deixarei escapar esta oportunidade que me deron os meus compañeiros para seguir mellorando e facendo mellorar aos que teño ao carón. Tentarei estar á altura deste gran reto”.

Pola súa banda, David Palmas que se atopa no tramo final da súa recuperación, será o segundo capitán da escuadra santiaguesa. Palmas, canteirán do equipo e un dos xogadores máis veteranos do plantel; con dez temporadas portando o escudo de club de Santiago, comentou sobre a capitanía “É unha honra repetir como un dos capitáns do Santiago Futsal esta temporada. Estou moi contento e con ganas de axudar en todo o que poida”.

Antonio Diz completará a capitanía do Santiago Futsal a vindeira temporada. O lucense, con experiencia no posto tras portar o brazalete como xogador de Azkar Lugo, asina este curso a súa terceira temporada como xogador do Santiago Futsal. Antonio declarou: “É unha honra e unha responsabilidade ser un dos capitáns dun club coma este. Agardo estar á altura das circunstancias e axudar ao equipo para conseguir os obxectivos”.