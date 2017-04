O Santiago Futsal pechou a tempada en Cartaxena cun empate

Compostela, 29 de abril do 2017 – O Santiago Futsal puxo o broche de ouro a unha tempada na que certificou a permanencia a pasada xornada ante Peñíscola RehabMedic sumando o seu último punto na pista de Plásticos Romeu Cartaxena.

Un primeiro gol local, nunha falta indirecta pitada polos árbitros nunha cesión que non pareceu tal, materializouse no primeiro local. Catela igualaría o marcador tres segundos antes do descanso. O gaditano adiantou aos seus tras a saída de vestiarios, pero as aspiracións galegas de lograr o empate víronse frustradas co gol de Asensio no minuto 29.

Coa posibilidade de rematar unha magnífica tempada na décima praza da táboa, sumando tres puntos que os levantasen posicións, saíron os de Santiago á pista do Municipal Wssell de Guimbarda. A pesar de que o encontro se complicou aos nove minutos co tanto de Juanpi en xogada ensaiada tras saque de falta indirecta ao bordo da área; Catela poñería 1-1 antes do descanso ao recibir no lateral esquerdo un bo balón de Álex Diz que coou por encima do porteiro local.

Menos dun minutos despois da saída a pista tras o tempo de recreo, Catela aproveitaría un pase entre liñas de Hugo Sánchez para coar o balón ao fondo da rede local e adiantar aos seus por primeira vez no encontro. Con todo, unha maior presión dos locais en tres cuartos de pista propiciaría que, nun balón rexeitado que favorece a chegada local en ataque, convertésese no segundo tanto local, firma de Asensio, que supuxo o empate 2-2 no minuto 29.

Os últimos minutos de partido transcorreron con intercambio de ocasións, pero sen que ningunha delas rematase entre os tres paus. Un acertado Chema Mella salvou aos seus en diversas ocasións, sendo determinante nas accións locais con porteiro-xogador. Deste maneira, os galegos suman o seu último punto da tempada consolidándose; con 31 puntos, na undécima posición da táboa, na que foi unha apertada e disputada tempada para os conxuntos da zona media-baixa da táboa