Derrota do Santiago Futsal ante o Colomense

Compostela, 21 de outubro do 2017 – Non puido o Santiago Futsal co Colomense pese a lanzar na segunda parte ata 19 tiros entre os tres paos.

Santiago Futsal e Catgas Enerxía saltaron á pista coa clara intención de levar unha vitoria que valía moito máis que tres simples puntos. Antes de comezar o encontro ambos os conxuntos saltaron á pista portando crespóns negros e brancos; no caso de Catgas Enerxía por vestir o equipamento negro, e pousaron conxuntamente como mostra de rexeitamento aos incendios que arrasaron Galicia a pasada semana. Tras un minuto de silencio en memoria das vítimas mortais que se cobraron os máis de 100 incendios, iniciouse o encontro no Fontes do Sar.

Primeiros minutos de toma de contacto; os dous equipos buscaban facerse co control do esférico pero sen xerar claras ocasións de gol. Catela sería o xogador que tería a primeira do encontro, cun disparo raso que desviou o meta Cristian coas pernas. Un saque de falta de Everton; que se estrelou nun rival, e unha incorporación por banda de Santi finalizou co balón marchándose por encima do traveseiro, foron as máis claras dun Santiago Futsal moito máis envorcado ao ataque que o seu rival. Pero no minuto 13 chegou o primeiro aviso de Catgas: recuperación de Ari e man a man con Iago Barro que resolveu o meta viveirense.

Dúas xogadas consecutivas dos colomenses custáronlle os dous primeiros goles ao Santiago Futsal, ambos no minuto 18. O primeiro deles tras recuperar o balón na súa propia área, saír á contra e rematar Corso ao fondo da rede; e o segundo, firma de Mario, tras un pase de Juanqui ao segundo pau.

A segunda parte iniciouse cun primeiro tiro de Álex Velasco, que tivo en Cristian ao seu peor inimigo na noite. E é que o madrileño se atopou co gardameta colomense en catro ocasiones con disparos colocados que servirían para reducir distancias se non fóra pola gran actuación do porteiro visitante.

Pero a noite non estaba para os intereses locais; pois un dobre cartón amarelo custou a expusión de Álex Velasco no 35, a sexta falta dos locais e, o tiro de dobre penalti que significou o 0-3. Momento no que parecía que o partido rompía por completo. Pero non foi así. O club da loita fixo honra ao seu nome e con porteiro-xogador foi quen de rozar a igualada no último minuto de partido. David Palmas fixo o 1-3 cun tiro desde a exterior da área e Álex Diz rubricou o 2-3 como punto final a unha xogada trenzada de 5×4. A última tívoa Everton: disparo colocado á escuadra que se foi alta..

Sala de prensa

Santi Valladares analizou o encontro tras a súa finalización do que dixo ?Creo que o resultado final non é reflexo do que se viu na pista. Tivemos 19 tiros entre os tres paus na segunda parte e habemos marcados 2 goles. Non teño nada que reprochar ao meu equipo porque creo que fixemos un bo partido. Os resultados chegarán e a dinámica cambiará porque nada é estático?.

Ficha do partido:

Santiago Futsal: Iago Barro, David Palmas, Santi, Zequi e Everton -cinco inicial- Álex Velasco, Hugo Sánchez, Catela, Isma, Antonio Diz, Álex Diz e Víctor López.

Catgas Enerxía: Cristian, Ari Santos, Javi Rodríguez, Pablo do Moral e Ximbinha -cinco inicial- Corso, David Álvarez, Juan Carlos, Mario e Iago Míguez.

Incidencias: Partido correspondente á 6ª xornada de Liga celebrado no Multiusos Fontes do Sar cunha asistencia aproximada de 600 persoas.

Árbitros: Pérez Alonso e Martínez Torres. Expulsaron a Álex Velasco con dobre cartón amarelo por parte do Santiago Futsal. Amoestaron con cartón amarelo a Catela, Everton, Ismay Víctor López parte do Santiago Futsal; e a Juan Carlos e Ari Santos por Catgas Enerxía.

Goles: 0-1 min.18 Sebas Corso; 0-2 min.18 Mario; 0-3 min.35 Ximbinha; 1-3 min.39 David Palmas; 2-3 min.39 Álex Diz