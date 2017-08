O Santiago Futsal comeza a tempada co primeiro entrenamento

Santiago, 2 de agosto do 2017 – O novo proxecto do Santiago Futsal comezou onte o novo curso 17/18 co seu primeiro entrenamento da tempada.

Pola mañá tivo lugar a recepción oficial aos xogadores por parte da directiva e da xerencia do club, e a presentación co corpo técnico do primeiro equipo. A continuación desenvolvéronse as pertinentes probas médicas na Clínica Amerguín a cargo do Doutor Marque.

Pola tarde os xogadores tiveron o primeiro contacto co balón tras o parón vacacional, nunha sesión celebrada no Pavillón Municipal de Santa Isabel.

Un total de 17 xogadores estarán a disposición do técnico Santi Valladares durante a pretemporada do Santiago Futsal. Nos vindeiros días coñeceranse os encontros amigables do equipo santiagués para os meses de Agosto e Setembro.