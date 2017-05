O Santiago Futsal consegue a súa oitava Copa Xunta de Galicia

Compostela, 2 de maio do 2017 – O Santiago Futsal sabía o que había en xogo na final da Copa Xunta de Galicia e como o seu técnico Santi Valladares lembra en cada rolda de prensa, “nós nunca imos de paseo” e así o demostraron.

Minuto 2 e primeiro gol do partido. Os de Santiago non deron opción ao seu rival; manexaron o partido sen problemas, mostrándose cómodos e seguros sobre a pista. Efectivos en ataque e atentos en defensa para que, soamente nunha única ocasión no partido, o balón introducísese na portería defendida por Víctor López. Mostra de caste e honra, mostra de garra ata o asubío final, mostra de todos os valores que engloba o Santiago Futsal: sacrificio, traballo e compañeirismo.

Os brancos suman a oitava Copa Xunta á súa vitrina e celebran unha tempada redonda na que lograron a permanencia na mellor Liga de Fútbol sala do mundo e o título máis importante de fútbol sala de Galicia.

Juanjo Catela asinou o primeiro tanto do encontro no minuto 2, ao recoller un balón cedido por Armando e que coou ao fondo da meta rival. O primeiro da tarde e da conta do gaditano, que cultivou o seu último hat-trick da tempada. A pesar da emoción do encontro, e que ambos os conxuntos buscaban o gol incesantemente, non chegarían máis tanto no primeiro acto desta gran final.

A segunda parte arrincou co mesmo guión que a primeira: gol de Catela aos dous minutos do asubío arbitral. Antoñito recortou distancias para os seus ao facer o 2-1, pero non frustrou as intencións santiaguesas. Pablo Mel disipou toda dúbida no minuto 29 co 3-1 e Catela anotou o cuarto e definitivo tanto traspasado o ecuador do acto. Quedaría tempo para ver a mellor versión do Santiago Futsal defensivo, que manexa como ninguén a presión do 5×4 con porteiro-xogador do rival, mantendo a súa portería imbatida. Día de celebración para o conxunto da capital de Galicia, que segue sumando fazañas á súa xa longa lista de feitos para a historia.

Ficha do encontro:

Santiago Futsal: Víctor López, Hugo Sánchez, Armando, Catela e Dani Montes- cinco inicial- Pablo Mel, Pablo Tallón, Álex Velasco, Santi e Antonio Diz.

Peixes Rubén Burela FS: Edu, Iago Míguez, Carlitos, Antoñito e Hélder -cinco inicial ? Cuco, Renato, Matamoros, Iago Míguez

Incidencias: Final da Copa Xunta de Galicia celebrado no Municipal de Pontevedra cunha asistencia aproximada de 1000 persoas.

Árbitros: Belo Castro e Otero Calvo. Expulsaron con dobre cartón amarelo a Antonio Diz por parte de Santiago Futsal e a Renato por parte Pescados Rubén Burela.

Goles: 1-0 min.2 Catela; 2-0 min.21 Catela; 2-1 min.22 Carlitos; 3-1 min.29 Pablo Mel; 4-1 min.31 Catela