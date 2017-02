O Santiago Futsal consegue un empate ante o Levante loitando ata o final

Compostela, 26 de febreiro do 2017 – O encontro de onte no Multiusos Fontes do Sar levaba anunciando toda a semana como un partido que podería decidir moitas cousas de aquí a final de tempada.

Os do Santiago Futsal, situados na novena posición (25 pts), recibían ao penúltimo clasificado, Levante UDMM (14 pts) ante o que poderían selar boa parte da permanencia en Primeira División. Un encontro moi disputado e ao que ambos os conxuntos imprimiron moito ritmo, decidiuse nos últimos minutos cando, tras dúas inferioridades coas expulsións de Antonio Diz e Catela, os de Santiago foron capaces de facer o empate 3-3 no último segundo de partido.

Os primeiros instantes estiveron marcados polas interrupcións debido as continuas liortas entre xogadores, que imprimían gran intensidade e dureza ás accións defensivas, o que deixaba claro a importancia que para ambos os conxuntos tiña este encontro. Nada se podía deixar escapar. Os locais eran dominadores do balón e buscaban o gol, xerando moito perigo en área rival. Yeray foi decisivo para os seus, salvando en dobre ocasión os tiros afastados de Catela e Pablo Mel.

Os locais cargáronse de faltas no ecuador da primeira parte, con cinco no seu contador desde o minuto 11, e os visitantes; moi agresivos en defensa, mantivéronse cunha falta ata os últimos minutos do primeiro acto. Neste ir e vir de faltas, Chema Mella tamén sería decisivo para os seus en varias accións. Anticipouse a Márquez cunha man providencial e salvou o tiro de socato de Pizarro.

A falta de menos dun segundo para chegar ao descanso, Hugo Sánchez adiantou ao Santiago Futsal cun tiro exterior, desde os 10 metros, que sorprendeu ao meta granota Yeray. Co 1-0 chegaríase ao descanso nun partido que mantiña ao público asistente moi enchufado cos seus.

Os visitantes sairían máis activos na segunda parte, e aos 2 minutos da continuación fixeron o empate, firma do exjugador santiagués Loito. Co 1-1, as accións de perigo repartiríanse e ás acometidas brancas respondían os granotas. O empate non valía para os intereses de ningún dos dous. Coa expulsión de Antonio Diz por dobre cartón amarelo, os visitantes adiantáronse por primeira vez no luminoso con tanto de Emilio Buendía aproveitando a superioridade numérica. Sería entón, minuto 37 de partido, cando o Santiago Futsal sairía con Álex Diz de porteiro-xogador, e con xogo de cinco, lograría empatar o encontro 2-2. Insistirían de cinco os locais e, unha recuperación en propia pista do pivote granota Buendía, remata no terceiro tanto visitante. Mazazo para os brancos, moi superiores ao seu rival en, practicamente, todas as fases do encontro.

E outra vez, final de infarto para o Santiago Futsal no Multiusos. Últimos 10 segundos de partido e expulsión de Catela que viu o segundo cartón amarelo da noite. Era a sexta falta e Jê lanzaría desde os 10 metros. Detivo Chema, pero os árbitros mandaron repetir e, outra gran intervención do porteiro madrileño salvou aos galegos do cuarto. Oito segundos e saque de esquina a favor dos visitantes. Recuperación dos locais e contra en inferioridade numérica 3×4 que remata Hugo Sánchez apurando a liña de fondo para o empate 3-3. De novo, o Santiago Futsal asinaba outra remontada de libro no minuto 40, e xa van catro esta tempada.

Sala de prensa

O adestrador do Santiago Futsal Santi Valladares analizou tras a súa conclusión do que dixo “Foi un partido como tiñamos previsto, con moita intensidade, moita presión e moito corpo a corpo. Un partido igualado, cunha primeira parte na que estivemos moi ben e tivemos moitísimas ocasións, e eles apenas tiveron. Na segunda na que, a pesar de que non estivemos moi finos, estivemos ben. O partido decidiuse ao final cun 3×4 que demostra que crendo ata o final pódese empatar”.

Ficha do partido