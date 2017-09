Santiago Futsal presenta a equipación conmemorativa dos 15 anos en Primeira

Compostela, 1 de setembro do 2017 – O Santiago Futsal presentou a equipación oficial e que conmemora os 15 anos do equipo na primeira división nacional.

A tenda oficial do equipo santiagués, Deportes Caneda, acolleu a presentación oficial da equipaxión conmemorativa dos quince anos consecutivos do equipo branco en Primeira División, e que será a primeira que vestirán os de Santi Valladares durante o presente curso. Os xogadores do primeiro equipo David Palmas e Juanjo Catela, e o ex xogador e ex capitán ‘Manu’ Barral foron os modelos que se vestiron cos novos equipamentos brancos para presentar ante os medios de comunicación presentes.

Quince anos despois da súa estrea en Primeira División, e como naquel debut na máxima categoría do fútbol sala, o Santiago Futsal volve vestir de Umbro para celebrar a decena e media en Primeira. Unha camiseta ‘vintage’, con detalles en vermello e negro en pescozo e mangas, que leva o logo do 15º aniversario na parte dianteira. A nova elástica poderase adquirir nos vindeiros días únicamente en Deportes Caneda.