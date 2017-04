O Santiago Futsal no pode co FC Barcelona Lassa

Compostela, 3 de abril do 2017 – Día atípico de fútbol sala en Santiago de Compostela. Asollada mañá de domingo para recibir ao segundo da clasificación; un FC Barcelona Lassa co que regresaba Diego Quintela á que foi a súa casa durante 8 tempadas.

Os afeccionados do Santiago Futsal e os amantes do fútbol sala vindos de todas partes de Galicia, non fallaron á cita e o Multiusos Fontes do Sar albergou unha gran entrada de aproximadamente 3000 persoas.

O encontro iniciouse cos dous conxuntos ben plantados sobre a pista, tentado crear o oco na defensa que permitise xerar as primeiras ocasións de perigo. A máis clara dos primeiros instantes foi de Armando, que tentou baixar ante Juanjo un balón bombeado ao que se adiantou o meta blaugrana evitando o remate do talaverano. As respostas visitantes chegarían dos pés de Sergio González, nun disparo cruzado desde a lateral da área ao que Chema interviría en 2 tempos; e unha contra de Adolfo por banda cuxo remate apurando a liña de fondo marchouse fóra. Armando volvería gozar doutra clara ocasión antes de chegar ao ecuador da primeira parte, pero un atento Juanjo salvou sobre a liña de gol o remate ao segundo pau, cando todo o Multiusos cantaba xa o gol.

Cando o partido atopábase totalmente aberto, e tras un paradón de Chema Mella nun man a man entre Dyego; chegou, como un xerro de auga fría, o primeiro tanto visitante. Balón en saque de esquina que toca en Pablo Mel e cóase por baixo das pernas do porteiro do Santiago Futsal. Lonxe de vir abaixo co marcador en contra, tres minutos despois, fixeron o empate nunha cabalgada de Armando por banda dereita que definiu á perfección para poñer o 1-1.

Con todo, na volta a casa do Diego Quintela o 23 non fallou na súa cita co gol e fixo o segundo no 14 da primeira parte, recollendo un balón no bordo da área que toca nun xogador branco e que significou o 2-1. O conxunto que dirixe Santi Valladares era un vendaval en busca do gol: dúas consecutivas en apenas uns segundos foron as de Antonio Diz que se marchou alta, e o remate de Hugo, con Juanjo xa batido, salvouno un xogador blaugrana. Pero, froito dun balón no bordo da área ao que lle pega con precisión Adolfo, materializou o terceiro tanto visitante antes de chegar ao descanso.

Tras o paso por vestiarios, o encontro tinguiríase claramente das cores branco e celeste do conxunto local. Moito máis firmes e gozando, unha tras outras, de claras ocasións para reducir distancias, houbo que esperar á expulsión do xogador blaugrana Sergio González (dobre amarela) e á inferioridade numérica dos visitantes, para que Armando fixese o segundo nun disparo certeiro desde a esquerda para bater a Juanjo por alto.

O que restou do encontro estivo dominado polo conxunto local que, ata con xogo de cinco, viron como as súas múltiples ocasións eran repelidas polo meta do FC Barcelona, xogadores blaugranas ou mesmo o pau, que se interpuxo entre Antonio Diz e o gol a falta dun minuto para o final.

Desta maneira chegouse ao final do encontro, cun resultado que non favorece aos intereses do Santiago Futsal. Aínda terán que esperar á próxima xornada para saber se se alcanza a permanencia matemática.

Rolda de prensa

Santi Valladares analizou o encontro tras a súa conclusión do que dixo “Merecemos algo máis? Tivemos tantas ocasións tan claras, Xogamos moi ben, porque o equipo fixo un partido excepcional. Pero imos cun sabor agridoce porque, a pesar de todo, non sacamos nada. Agora temos que seguir a liña deste partido e nos 3 partidos que nos quedan xogar como xogamos hoxe”.

Ficha do partido

Santiago Futsal: Chema Mella, Hugo Sánchez, Pablo Tallón, Catela e Dani Montes ?cinco inicial- Armando, Antonio Diz, Álex Diz e Álex Velasco.

FC Barcelona Lassa: Juanjo, Marc Tolrá, Adolfo, Roger e Dyego ?cinco inicial- Joao, Diego Quintela, Sergio González e Xavier Cols.

Árbitros: Gómez García e Moreno Durán. Expulsaron a Sergio González de FC Barcelona Lassa con dobre cartón amarelo; e amoestaron a Catela e a Hugo Sánchez por parte do Santiago Futsal e a Marc Tolrá e Diego Quintela por FC Barcelona Lassa.

Incidencias: Partido correspondente á 27ª xornada de Liga celebrado no Multiusos Fontes do Sar cunha entrada aproximada de 3000 persoas.

Goles: 0-1 min.11 Pablo Mel (pp); 1-1 min.13 Armando; 1-2 min.14 Diego Quintela; 1-3 min.17 Adolfo; 2-3 min.27 Armando