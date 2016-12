O Santiago Futsal organiza unha festa para despedir o ano      

Compostela, 23 de decembro do 2016 – O 2016 achégase ao seu final, e o Santiago Futsal quere despedilo dunha maneira especial. O xoves disputará o último partido en casa do ano, ante Xaén Paraíso Interior ás 20.45h, e quere que todos os asistentes ao encontro gocen cos seus e co ambiente do futsal da terra que se respira no Multiusos cada xornada en casa. Porque o Santiago Futsal é moito máis que fútbol sala, é emoción ata o final, como se vivíu o pasado venres anotando o gol da vitoria sobre a bucina.

Por iso, o club e o Multiusos Fontes do Sar, patrocinador do partido ante Xaén Paraíso Interior, convidan a todos os seus abonados a asistir de balde ao encontro do xoves. Todos os abonados do Complexo Deportivo Multiusos Fontes do Sar e Santa Isabel dispoñerán de 2 entradas para o devandito encontro que poderán retirar en recepción desde hoxe (xoves) ata o mesmo día de partido. As entradas para abonados do Complexo Deportivo unicamente poderanse retirar na zona de recepción, non nas oficinas do Santiago Futsal.

Ademais os menores de 18 anos tamén terán acceso de balde ao encontro do xoves. Para os máis pequenos, habilitarase unha zona de xogos e inchables no hall de acceso ao pavillón que contará con monitores da empresa Ábretesésamo Ludoteca.

Un partido que conta con todos os alicientes para ser unha gran festa, á que o club anima a asistir a todos os amantes do fútbol sala que nestas datas do Nadal queiran vibrar co mellor fútbol sala de Galicia. Apertura de portas ás 19.30h.