O Santiago Futsal queda fóra da Copa del Rey

Compostela, 26 de outubro do 2017 – Derrota do Santiago Futsal no primeiro partido da semana en Segovia ante Naturpellet Segovia que apea aos galegos da Copa del Rey.

O sábado volverán medirse aos locais no Pedro Delgado no encontro correspondente á 7ª xornada da LNFS, onde buscarán resarcirse deste marcador en contra e sumar a primeira vitoria da competición doméstica.

O encontro arrincou co primeiro gol local no minuto 3, firma de Sergio; ao que se sobrepuxo a entidade branco co tanto de Zequi no 9. O gaditano volveu ver porta no 17, poñendo por diante no marcador ao Santiago Futsal por primeira vez no encontro desta noite no Pedro Delgado. Con todo, 30 segundos antes de que a bucina decretase o descanso, Naturpellet Segovia fixo o empate 2-2 co tanto de Álex Fontes.

Coa segunda parte chegou o arreón galego, buscando incesantemente o gol, pero atopándose unha e outra vez co meta local. No 30 chegou o 3-2 de Javi Alonso e, co marcador en contra, o empate volveuse un imposible para os de Santiago. Sobre a liña de gol chegou a salvar o meta do Naturpellet Segovia, para frustración dos santiagueses. Desde o 36 probaron os galegos con porteiro-xogador, pero nin así. Os locais pecharon o marcador co 4-2 e 5-2 no 38 e 39, respectivamente, para facerse cunha vitoria que serve como billete aos cuartos de final da Copa del Rey.

Rolda de prensa

Santi Valladares analizou o encontro tras a súa conclusión do que dixo “É un resultado avultado para o visto sobre a pista. A clave do partido estivo en que non aproveitamos as ocasións que tivemos. Toca esquecer a Copa del Rey e centrarnos no partido de Liga do sábado”.

Ficha do encontro:

Naturpellet Segovia: Alberto, Carlos Muñoz, Sergio, Javi Alonso e Voitre -cinco inicial- Álvaro, Juanfran, Álvarito, Rodrigo e Borja Branco

Santiago Futsal: Víctor López, Álex Diz, Catela, Álex Verdejo e Antonio Diz -cinco inicial- Isma, Zequi, Everton, Armando, Álex Velasco

Incidencias: Partido correspondente ás eliminatorias de oitavos de final da Copa de SM O Rey celebrado no Municipal Pedro Delgado.

Árbitros: Contreras Tejedor e Redondo Areais.

Goles: 1-0 min.3 Sergio; 1-1 min.9 Zequi; 1-2 min.17 Zequi; 2-2 min.20 Álex Fonte; 3-2 min.30 Javi Alonso; 4-2 min.39 Alvarito; 5-2 min.39 Voitre.