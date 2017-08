O Santiago Futsal gaña o Trofeo Burela Bonita

Compostela, 20 de agosto do 2017 – Un irresistible Santiago Futsal plantou cara a un dos equipos máis forte da LNFS, o Movistar Inter, na final do Torneo Burela Bonita.

Tres goles na primeira parte puxeron o partido moi favorable aos intereses santiagueses, que sabían da importancia, tanto deportiva como anímica, que supoñía unha vitoria ante o equipo madrileño. Na segunda parte, máis disputada e con maior ritmo de xogo entre ambos os conxuntos, os galegos fixeron fronte a un potente Movistar Inter cuxos arreones finais non foron suficientes para reducir distancias.

Santi, Hugo Sánchez e Armando foron os encargados de poñer por diante no marcador ao Santiago Futsal no primeiro acto. Borja anotou para os madrileños desde o punto de penalti tras o descanso, pero Everton encargouse de disipar toda intención de remontada anotando o cuarto e definitivo tanto a cinco minutos do final. Gadeia maquillou o marcador co 2-4 e, a pesar de probar con porteiro-xogador os últimos minutos, Movistar Inter non logrou achegarse aos santiagueses que finalmente levaron a vitoria.

Vitoria de prestixio para os de Santiago no cuarto test do período preparatorio, que evolucionan moi positivamente na súa pretemporada.

Ficha do partido:

Movistar Inter: Álex González, Borja, Bebe, Gadeia e Solano- cinco inicial- Elissandro, Pola, Bruno Taffy, Serginho, Ortiz, Daniel, Rafael, Ricardinho e Jesús Ferreiro

Santiago Futsal: Víctor López, Hugo Sánchez, Alex Verdejo, Isma e Antonio Diz -cinco inicial- Everton, Gonzalo, Santi, Zequi, Armando e Álex Diz.

Incidencias: Partido correspondente á final do Torneo Burela Bonita celebrado no Municipal de Vista Alegre cunha asistencia aproximada de 600 persoas.

Árbitros: Menéndez Nistal e Vilas López. Expulsaron a Álex Gonzalez con cartón vermello por parte de Movistar Inter. Amoestaron a Pola, Carlos Ortiz, Bebe, Ricardinho por Movistar Inter; e a Gonzalo por Santiago Futsal

Goles: 0-1 min.5 Santi; 0-2 min.14 Hugo Sánchez; 0-3 min.17 Armando; 1-3 min.22 Borja (penalti); 1-4 min.35 Everton; 2-4 min.37 Gadeia;