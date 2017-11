O Santiago Futsal gaña ao Parrulo Ferrol nun derbi de medo

Compostela, 2 de novembro do 2017 – Os derbis galegos de Fútbol sala nunca deixan indiferente a ninguén e o disputado polo Santiago Futsal e o Parrulo Ferrol non foi unha escepción.

Un encontro que tivo absolutamente de todo: 10 goles, dous expulsados, 19 faltas…

As cousas comezaron mal para o Santiago Futsal con dous goles consecutivos de O Parrulo Ferrol no primeiro minuto de partido. Miguel e Cristian Rubio foron os encargados de abrir a lata ferrolá, en dúas accións nas que a defensa santiaguesa non estivo fina. Co marcador a favor, os de Diego Ríos manexaron o balón e tiveron ocasións par ampliar a súa conta, pero a reacción santiaguesa non se fixo esperar. A posesión do balón íase equilibrando e as chegadas locais comezaban a contarse. Unha man fose da área do porteiro ferrolán Illi, custou a expulsión do meta visitante, deixando aos seus cun menos e provocando o saque de falta co que Catela puxo o 1-2 no minuto 7.

No 16 Álex Diz igualou a contenda; finalizando á perfección un balón cedido en contraataque por Santi. O lucense asinou unha xogada de moita calidade, recortando ao seu marcador dentro da área, e introducir o balón no fondo da rede. Paradoxicamente, con inferioridade numérica para o Santiago Futsal tras a expulsión de Álex Verdejo por dobre cartón amarelo, chegou o 3-2 local. Sexta falta de O Parrulo Ferrol, tiro de 10 metros de Catela e gol. Dani Montes puxo o empate 3-3 antes de descanso cun chutazo ao bordo da área.

O segundo acto iniciouse co ritmo frenético co que concluíse a primeira parte. Asedio santiagués á meta visitante, que finalmente tivo recompensar no 24′ co gol de Armando ao segundo pau tras un pase certeiro de Catela dentro da área. A explosión de xúbilo da bancada chegaría no 27, co gol do canteirán Santi en saída á contra, que tras combinar con Álex Diz, rematou o 19 branco.

Tamén Iago Barro estivo soberbio na faceta de porteiro, dúas mans a mans, primeiro ante Cristian Rubio e despois ante Dani Montes, que salvou o cérbero viveirense.Dani Montes vería porta de novo no 33, en saque de falta directo, que levantou a todos os seguidores de Ferrol concentrados no Fontes do Sar. E co 5-4 aínda habería máis tensión, e máis nervios… Podía pasar calquera cousa.Os de Diego Ríos arriscarían con porteiro-xogador nos instantes finais, en busca do gol do empate. Nunha das accións de xogo de cinco, David Palmas metería o xusto o pé para cortar o pase e que o balón acabase introducíndose na portería visitante. Era o definitivo 6-4.

Primeira vitoria do Santiago Futsal en Liga esta tempada, que o reafirma co ‘Rey do Norte’ do futsal galego, e que serve para que o conxunto branco abandone os postos de descenso. O venres, proba ante Elpozo Murcia.

Sala de prensa

Santi Valladares analizou o encontro tras a súa conclusión do que dixo “Foi un partido equilibrado, con dous equipos entregados á causa. No cómputo xeral, deixando á marxe os 8 primeiros minutos do partido nos que fomos un barco á deriva, creo que fomos superiores. Viuse un equipo unido, con valentía, que mostrou gran compañeirismo. Necesitabamos e mereciamos unha vitoria, e chegou. Somos os dous últimos equipos da táboa, pero somos equipos moi grandes”.

Ficha do encontro:

Santiago Futsal: Iago Barro, David Palmas, Hugo Sánchez, Álex Verdejo e Antonio Diz ? cinco inicial- Catela, Álex Diz, Santi, Álex Velasco, Armando e Zequi

O Parrulo Ferrol: Illi, Diego, Isma, Miguel e Cristian Louro- cinco inicial- Raia, Iñigo, Dani Montes, Brais, Chicha, Álex Durán Rubi,

Incidencias: Partido correspondente á 8ª xornada de Liga celebrado no Multiusos Fontes do Sar cunha entrada aproximada de 2.200 persoas.

Árbitros: Cid Bragado e Martínez Torres. Expulsaron a Álex Verdejo con dobre cartón amarelo polo Santiago Futsal; e a Illi, por Ou Parrulo Ferrol, con cartón vermello. Amoestaron a David Palmas, Zequi e Antonio Diz con cartón amarelo por parte de Santiago Futsal; e a Isma, Chicha, Diego Nuñez e Cristian Rubio por Ou Parrulo Ferrol.

Goles: 0-1 min-1 Miguel; 0-2 min.1 Cristian Rubio; 1-2 min.7 Catela; 2-2 min.16 Álex Diz; 3-2 min.17 Catela; 3-3 min.18 Dani Montes; 4-3 min.24 Armando; 5-3 min.27 Santi; 5-4 min.33 Dani Montes; 6-4 min.39 David Palmas