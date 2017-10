O Santiago Futsal cae na viaxe a Gran Canaria

Compostela, 2 de outubro do 2017 – Non puido chegar a primeira vitoria da tempada no desprazamento a Gran Canaria do conxunto santiagués que topou co bo facer do porteiro dos isleños.

En Gran Canaria o Santiago Futsal adiantouse no marcador na primeira parte. Grazas aos goles de Antonio Diz e Catela o equipo puido marchar ao descanso cunha renta que parecía suficiente para afrontar a segunda parte. Tras a continuación viron pronto que non sería así xa que os locais reduciron distancias, chegando mesmo a adiantarse no luminoso no minuto 28. Os minutos que restaron da segunda parte tiveron un claro protagonista: o porteiro local Thiago Soares, que foi decisivo para que os seus sumasen os tres puntos ao impedir, en numerosas ocasións, que se materializase o tanto do empate para os galegos.

Os Canarios acaban con este partido cos vos resultados do Santiago Futsal na illa onde non coñecían a derrota.

Ficha do encontro:

Gran Canaria FS: Thiago Soares, Yeray, Saúl, Nacho Gil e Juanillo -cinco inicial- Harnisch, Raul Canto, Ayose, Iván,Thiago Negri, Acaymo Santiago Futsal: Víctor López, Santi, Hugo Sánchez, Álex Verdejo e Antonio Diz -cinco inicial ? Isma, Everton, Álex Velasco, Álex Diz, Catela,

Incidencias: Partido correspondente á 3ª Xornada de Liga celebrado no Centro Insular de Deportes de Gran Canaria.

Árbitros: Centeo Bono e Centeo Bono. Amoestaron con cartón amarelo a Iván por Gran Canaria FS-; e a Santi e Álex Diz por parte do Santiago Futsal .

Goles: 0-1 min.13 Antonio Diz, 0-2 min.14 Catela, 1-2 min.21 Ayose, 1-3 min.23 Álex Velasco, 2-3 min.24 Nacho Gil, 3-3 min.25 Yeray, 4-3 min.28 Yeray.