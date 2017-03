Santiago Futsal non consegue dar a sorpresa ante o Inter

Compostela, 19 de marzo do 2017 – Unha multitude de amantes do fútbol sala, aproximadamente 4500 persoas (a mellor entrada da tempada nun partido do Santiago Futsal), déronse cita para vivir o encontro no que o Santiago Futsal recibían ao líder da categoría, Movistar Inter.

O encontro iniciouse tras o corredor inicial dos galegos ao vixente campión da Copa de España 2017 e, ao primeiro minuto do asubío que daba comezo o encontro, Daniel adiantou aos madrileños; para que, acto seguido, Catela puxese o 1-1 no luminoso. Primeiros 45 segundos e dous goles.

Con todo o encontro, púxose moi costa arriba para os intereres brancos cando, no ecuador da primeira parte, o marcador era de 1-5 favorable aos de Torrexón. Aos dous goles de Daniel, sumáronse os de Rivillos, Darlan, Humberto e Borja, antes do descanso.

Xa na segunda parte, e no primeiros cinco minutos do segundo acto, Pola e o astro portugués Ricardinho, sumaron o oitavo e o noveno para a conta azul. Aínda que a reacción local fíxose esperar, as accións á contra da escuadra do Santiago Futsal incomodaban e buscaban o oco ante unha férrea defensa visitante. Con todo, un saque de falta botado por Dani Montes, no que Álex Velasco meteu a sola, significou o 2-9. Xa a 3 minutos da conclusión, Santi coou un balón por encima do meta madrileño Álex para facer o 3-9 definitivo.

Sala de prensa

O adestrador do Santiago Futsal, Santi Valladares, analizou o encontro tras a súa conclusión do que dixo: “Contra Movistar Inter téñense que dar todos os alicientes para poder chegar ao final do partido con opcións, e hoxe non se deu esa situación. Enfrontámonos a un dos mellores equipos do mundo que tivo unha efectividade do 100%, e ante iso é moi complicado sacar algo positivo”.

Ficha do partido:

Santiago Futsal 3: Chema Mella, Hugo Sánchez, Pablo Mel, Catela e Antonio Diz ? cinco inicial- Dani Montes, Pablo Tallón, Álex Diz, Isma, Santi e Álex Velasco

Movistar Inter 9: Álex, Pola, Daniel, Ricardinho e Humberto- cinco inicial- Rivillos, Lolo, Taffy, Darlan, Borja, David Pazos

Árbitros: Galo Suárez e Velasco Martínez. Amoestaron con cartón amarelo a Álex Diz, Pablo Tallón e a Antonio Diz polo Santiago Futsal.

Incidencias: Partido correspondente á 24ª xornada de Liga celebrado no Multiusos Fontes do Sar cunha entrada aproximada de 4700 persoas.

Goles: 0-1 min.1 Daniel; 1-1 min.1 Catela; 1-2 min.5 Daniel; 1-3 min.7 Rivillos; 1-4 min.Darlan; 1-5 min.10 Pola; 1-6 min.12 Humberto; 1-7 min.16 Borja; 1-8 min.23 Pola; 1-9 min.25 Ricardinho; 2-9 min.29 Álex Velasco; 3-9 min.37 Santi.