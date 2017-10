O Santiago Futsal volve de Palma cunha avultada derrota

Compostela, 14 de outubro do 2017 – O Santiago Futsal non puido contra o Palma que levou a rendas do partido desde o primeiro momento como o demostra o 7 a 0 final.

Palma Futsal e Santiago Futsal saíron á pista de xogo portando camisetas rosas en recoñecemento á loita contra o cancro de mamá, que se celebrará o vindeiro xoves 19 de Outubro.

Os primeiros instantes do encontro foron de tenteo entre baleares e santiagueses, nos que o Santiago Futsal quixo propoñer pero Palma impedía a progresión dos galegos. David Pazos buscou o gol nas primeiras accións con perigo do encontro, pero este non chegaría ata o minuto 6, cando Joselito atopou portería nun disparo cruzado. O partido púñase difícil para os intereses galegos despois do gol, e con cinco faltas desde o minuto 16, a cousa non mellorou. Nico Sarmiento protagonizou unha gran man a unha boa ocasión de Everton, e viu como un colocado tiro de Santi marchábase por encima do traveseiro nos mellores momentos dos galegos na primeira parte. Pero o minuto 18 sería fatídico para os visitantes. Lolo anotou o 2-0 tras unha asistencia do gaditano Joselito; e a sexta falta do Santiago Futsal ocasionou o tiro de dobre penalti desde o que Paradynski, en segunda acción tras mandar os árbitros repetir o lanzamento que detivera Iago Barro, anotou o terceiro para os seus. Antes do descanso, Antonio Diz tívoa só ante o meta arxentino, pero despexou o remate do lucense.

Sería de novo Antonio Diz quen protagonizaría a primeira ocasión á volta de vestiarios, pero Nico Sarmiento detería o remate de primeiras do pivote; para salvar despois o gol de Zequi no rexeite do balón. Con todo, foi a conta local a que aumentaría cos goles de David Pazos no 26, ao sacar rápido un saque de falta e bater ao meta visitante; e de Lolo no 29 tras recuperar o coiro e rematar ao fondo da rede a ofensiva balear.

Con porteiro-xogador tentárono os santiagueses, e en dúas boas accións de Catela e Hugo Sánchez aparecería o meta internacional Nico Sarmiento para deixar imbatida a súa portería. Nin a posibilidade de reducir distancias no 39 cun tiro de dobre penalti de Catela converteuse en realidade, nunha noite na que a sorte non se situou ao lado santiagués. Lolo e Diego Quintela pecharon a conta local con dous goles ao fío do asubío final.

Os santiagueses volven sen carga da súa visita a Palma, no terceiro encontro en sete días, e o martes disputarán os 1/8 de Copa Xunta de Galicia e o venres recibirán a Catgas Enerxía ás 20:45h no Fontes do Sar.

Ficha do partido:

Palma Futsal: cinco inicial : Nico Sarmiento, Diego Favero, David Pazos, Tomaz e Diego Quintela banquillo inicial: Paradynski, Lolo, Eloy, Joselito, Maico, Rizo. Santiago Futsal: cinco inicial; Iago Barro, David Palmas, Santi, Catela e Everton banquillo inicial: Antonio Diz, Álex Velasco, Álex Diz, Hugo Sánchez, Zequi e Isma.

Árbitros: Delgado Xastre e Rabadán Sáinz. Amoestaron con cartón amarelo a Catela e David Palmas por parte do Santiago Futsal.

Incidencias: Partido correspondente á 5ª xornada de Liga celebrado no pavillón de Son Moix.

Goles: 1-0 min.6 Joselito; 2-0 min.18 Lolo; 3-0 min.18 Paradynski; 4-0 min.26 David Pazos; 5-0 min.29 Lolo; 6-0 min.39 Lolo; 7-0 min.39 Diego Quintela.