Santiago Futsal e Parrulo Ferrol disputan o primeiro derbi galego da liga nacional

Compostela, 30 de outubro do 2017 – O primeiro derbi galego entre Santiago Futsal e O Parrulo Ferrol na historia da Primeira División de fútbol sala non podía ser máis que unha festa, e así teno previsto o club da capital galega.

O encontro entre os santiagueses e os de Ferrol celebrarase en plena festividade de Todos os Santos, o 1 de Novembro ás 13.15h no Fontes do Sar. Un encontro que será televisado pola cadea pública Teledeporte e no que o Santiago Futsal agarda unha das mellores entradas da temporada. A entidade branca convidará a todos os nenos e nenas menores de 18 anos, para os que ofrecerá unha ampla oferta de lecer con maquillaxe infantil, xogos e agasallos en conmemoración da festividade de Samaín.

Santiago Futsal e O Parrulo Ferrol enfrontaranse na 8ª xornada de Liga, á que ambos os conxuntos chegan en situación similar. O inicio de Liga non foi un camiño de rosas para os de Santi Valladares nin Diego Ríos; por iso, impoñerse no derbi galego suponse esencial na carreira cara aos obxectivos dos dous equipos galegos.

Como sempre, os abonados accederán de maneira gratuíta ensinando o carné de acceso nas portas do pavillón. O prezo da entrada para maiores de 18 anos será de 10€.

As portas do Fontes do Sar abrirán ás 12.15h, momento dende o cal todos os nenos poderán gozar das actividades de Samaín que o club ten preparadas para ese día no hall do pavillón. Maquillaxe infantil, diversos xogos e agasallos para todos os nenos e nenas que se acheguen a participar nas actividades.