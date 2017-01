Ao Santiago Futsal escápaselle o partido ante Plásticos Romeu Cartaxena

Compostela, 11 xaneiro 2017 – Recibía Santiago Futsal a Plásticos Romeu Cartaxena nun partido que o propio Santi Valladares catalogou de “vital importancia” en rolda de prensa previa ao encontro.

Coas ideas claras saíu a escuadra santiaguesa á pista do Fontes do Sar no último encontro da primeira volta, xornada unificada en todos os partidos da LNFS, e non tardou en mostrar as súas cartas ante un rival directo na loita pola permanencia. Presión en primeira liña na saída de balón dos visitantes, que acabou propiciando accións de moito perigo das botas de Armando e Catela.

Aos 9 minutos chegaría o primeiro tanto de partido. Recuperación de Ismael ao bordo da área rival que cede o balón a Antonio Diz para que este, tras unha técnica media volta, rematase ao fondo da rede visitante.

Tras uns minutos nos que se sucederían as acometidas locais, pero sen lograr materializar e aumentar a renda no marcador, os de Santiago veríanse castigados polo tanto do empate de Plásticos Romeu Cartaxena. Un erro na saída de balón dos locais propiciou un movemento rápido dentro da área e remate só a porta de Saura para o 1-1 no minuto 18.

Sen apenas tempo para a reacción, unha xogada por banda e remate ao primeiro pau de Juanpi, significou o 1-2 para os de Cartaxena co que se chegaría ao descanso.

A segunda parte renovouse cuns primeiros instantes de desaxuste por parte de ambos os conxuntos. A pesar de que os locais buscaban xerar para reducir distancias e igualar o marcador, a defensa visitante impedía que os locais encarasen portería. Ismael probou cun tiro exterior aos dous minutos de renovarse o xogo, que detivo Raúl por baixo; e Jesús respondeu cun potente saque de falta que se estrelou na cruceta.

Con todo, un intenso Santiago Futsal lograría chegar á área rival con moito perigo e mesmo poñer contra as cordas aos defensas visitantes que, ata en dúas ocasións, salvaron dous remates axustados que xa se introducían en portería, un de Antonio e outro de Álex Diz.

Cando o partido entraba nos 10 últimos minutos, unha acción dentro da área local acabaría nun tiro de penalti favorable a Plásticos Romeu Cartaxena que Juanpi materializou para o 1-3 dos seus.

Xa con porteiro-xogador, os brancos anotaron o 2-3 por medio de Catela nunha apertura desde banda e remate cruzado para reducir distancias. A pesar de tentalo ata o asubío final, hoxe a sorte non se puxo ao lado santiagués. O partido rematou cunha polémica acción dentro da área rival e Antonio Diz doéndose dun golpe no pé. Partido que se lle escapa ao Santiago Futsal ante un rival directo, e que o venres recibirá a Jumilla Adegas Juan Gil no Fontes do Sar (21h)