O Santiago Futsal consolida a permanencia nunha brillante noite

Compostela, 22 de abril do 2017 – O Santiago Futsal consegue a permanencia matemática na primeira división do fútbol sala nunha noite máxica.

O venres 21 de Abril rodearase con cor vermella no calendario de datas históricas do Santiago Futsal. O día no que, despois dun partido disputado pero controlado polos santiagueses uns minutos antes do descanso, o Santiago Futsal confirmou a súa permanencia en Primeira División de maneira matemática. Xogadores e afeccionados camiñaron da man nunha carreira de fondo que acabou cunha folgada vitoria e unha celebración que será lembrada para sempre na historia do club galego.

Tocaría sufrir nunha primeira parte na que os castellonencos puideron inaugurar o marcador en varias ocasións; en accións dirixidas por Lucas Birlo ou Míchel, que puxeron en apertos ao meta local Chema Mella pero que liquidou para manter a súa portería a cero. Respondían os locais, por medio de Hugo Sánchez e Álex Diz, con disparos axustados que se marchaban lamiendo o pau e acelerando as pulsións dunha afección local entregada aos seus.

Cando o luminoso reflectía 8 segundos para o descanso, tras un roubo de Catela en propia pista e unha condución cara á banda, cedeu o balón a Dani Montes para que este fixese o 1-0 antes do descanso. Delirio e tolemia no Fontes do Sar.

Pero a festa converteríase en puro xúbilo cando, tras a expulsión de Lucas Birlo por dobre cartón amarelo, os locais anotaron o 2-0 aproveitando un rexeite en saque de falta que Catela recolleu para bater a Iker López. O nivel ascendeu acto seguido, só un minuto despois, co terceiro tanto dos locais; obra de Catela, cunha xogada individual para enmarcar: recuperación, condución e definición do gaditano.

Pero o mérito dos locais sería aínda superior, defendendo o 5×4 de Peñíscola RehabMedic desde o minuto 31 de partido, e mantendo a súa portería infranqueada. Armando sería o encargado de facer o cuarto e definitivo tanto da conta local, tras unha combinación con Pablo Mel e Antonio Diz e rematar ao fondo da rede visitante.

Todo estaba de fronte para a vitoria e a consecuente permanencia en Primeira do Santiago Futsal, e non o deixarían escapar. Vitoria con solvencia ante un dos equipos máis en forma da liga e tres puntos que serven para certificar a salvación de maneira matemática.

Sala de prensa

Santi Valladares analizou o encontro tras a súa conclusión do que dixo “O partido foi moi intenso ante o que é, para min, o equipo revelación da tempada. Eles despregaron o xogo rápido e de gran mobilidade que lles caracteriza e tivo ocasións. Pero nós logramos adiantarnos e iso deunos tranquilidade. Xa na segunda parte, o equipo estivo moi ben tanto en defensa como en ataque. Co marcador a favor, soubemos manexar moi ben o partido e defender o 5×4 de maneira espectacular. É incrible a forma que teñen estes rapaces de defender este escudo, de sobrepoñerse a todo desde o primeiro día de tempada. Estas experiencias fan crecer a todo o club.”

Ficha do partido

Santiago Futsal 4: Chema Mella, Hugo Sánchez, Catela, Armando e Dani Montes ?cinco inicial- Pablo Tallón, Pablo Mel, Álex Diz, Antonio Diz e Diego

Peñíscola RehabMedic 0: Iker, Esteban, Michel, Terry e Lucas Birlo ?cinco inicial- Marquinho, Iván Rumbo, Juan Emilio, Rubén Orzáez, Álex Verdejo e Fran Conde.

Árbitros: Galo Suárez e Velasco Martínez. Expulsaron a Lucas Birlo con dobre cartón amarelo por parte de Peñíscola RehabMedic. Amoestaron con cartón amarelo a Catela, Pablo Mel e Hugo Sánchez por parte do Santiago Futsal; e a Míchel e Juan Emilio por parte de Peñíscola RehabMedic.

Incidencias: Partido correspondente á 29ª xornada de Liga. Celebrado no Multiusos Fontes do Sar cunha asistencia aproximada de 1500 persoas.

Goles: 1-0 min.19 Catela; 1-0 min.24 Catela; 3-0 min.25 Catela; 4-0 min.34 Armando.