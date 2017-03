O Santiago Futsal avanza cara a permanencia

Compostela, 25 de marzo do 2017 – O Santiago Futsal viaxaba a Santa Coloma consciente da importancia do partido contra Catgas Enerxía para dar un paso de xigante cara á consecución matemática da permanencia en Primeira.

Os santiagueses saíron a por todas nun partido que conseguiron igualar ata en tres ocasiones, para asinar un empate a domicilio que os asenta na zona tranquila da táboa (27 puntos) a falta de 5 xornadas para o final do campionato.

Avisaron primeiro os locais, poñendo a proba a Chema Mella cun tiro a media altura de Dani Salgado, ao que respondían os de Santiago cunha clara ocasión de Pablo Mel despexada por Prieto. Sepe non perdoaría e faría o primeiro no minuto 6 da primeira parte. Nuns instantes nos que non se producirían grandes accións de perigo por ningunha das dúas partes, Armando igualaría a balanza a falta de 5 minutos para o descanso aproveitando un bo pase de Álex Diz na recuperación de balón do xogador lucense. Antes de chegar ao descanso, perdoaron o de Valladares o segundo cun tiro de dobre penalti que Catela enviou demasiado alta.

A pesar do segundo gol local, o porteiro do cadro colomense Prieto, foi o gran protagonista da segunda parte. Parou un man a man a Catela antes do 2-1, firma de Sergio. Aínda co marcador desfavorable, o Santiago Futsal seguiu xerando moito perigo en área contraria, protagonizando claras ocasións para igualar o marcador que despexaba o meta local. Dani Montes non perdoou nun tiro exterior tras saque de esquina que perforou ao fondo da rede no ecuador do segundo acto.

No 34 Dani Salgado volveu adiantar aos seus, ao que seguiu a terceira igualada do conxunto santiagués por medio de Pablo Mel só dous minutos despois.

Co empate 3-3, vivíronse instantes de infarto no Pavellón Nou cando Álex Diz atopouse a Prieto no seu disparo de socato; e con dous paus consecutivos nos lanzamentos de Dani Montes e do 20 santiagués no último minuto do encontro.

Sen tempo para máis, a escuadra santiaguesa asinou un valioso empate na cancha do oitavo clasificado, o que os sitúa a nove puntosdel descenso a falta de 5 xornadas para o final do campionato.

Sala de prensa

Santi Valladares analizou o partido tras a súa conclusión do que dixo “Xogamos un partido moi serio nunha cancha moi complicada. Ao final do partido, nos últimos 3 minutos, tivemos 4 ocasións claras con dous tiros ao pau consecutivos, un tiro só de Álex Diz, un man a man ante o porteiro… Xogamos moi ben e estivemos sólidos en defensa. Saír de Santa Coloma cos 3 puntos fose merecido”.

Ficha do partido:

Catgas Enerxía 3: Prieto, Maxi Rescia, Pablo, Sepe e Dani Salgado- cinco inicial- Curvo, Sergio, Lucas, Javi Rodrígue, Eric Pérez, David Álvarez

Santiago Futsal 3: Chema Mella, Álex Velasco, Pablo Tallón, Álex Diz e Armando -cinco inicial- Santi, Catela, Pablo Mel e Hugo Sánchez, Antonio Diz e Dani Montes.

Árbitros: Díaz Rodríguez e García Hernández. Amoestaron con cartón amarelo a Sergio por Catgas Enerxía; e a Santi polo Santiago Futsal.

Incidencias:

Partido correspondente á 25ª xornada de Liga celebrado no Pavelló Nou.

Goles: 1-0 min.5 Sepe; 1-1 min.15 Armando; 2-1 min.26 Sergio; 2-2 min,30 Dan Montes; 3-2 min.34 Dani Salgado; 3-3 min.36 Pablo Mel.