O Santiago Futsal non pode con El Pozo Murcia

Compostela, 4 de novembro do 2017 – Remontada épica do Santiago Futsal ante o El Pozo que non foi suficiente para gañar na casa dos de Murcia, un dos equipos máis fortes da liga.

Inaugurou o marcador El pozo no primeiro minuto de partido cun gol de Elías, aos que se sumaron os de Marinovic e Piqueras no 3′ e 5′, respectivamente. Tres goles que deixaban practicamente sentenciado o encontro para os de Murcia, que gozaban de dominio do esférico e ocasións que liquidaba Iago Barro para evitar que a conta local fose a máis.

Foise sumando ao ataque o conxunto santiagués traspasado o ecuador do primeiro tempo e despois de varios avisos; no 14′, Santi apareceu para finalizar unha acción de Armando por banda e poñer o 3-1. Outra vez, a excesiva suma de faltas penalizou aos santiagueses, e Miguelín foi o encargado de poñer o 4-1 desde os 10 metros antes do descanso.

Tras o paso por vestiarios a reacción do conxunto branco foi clara. Cando os de Valladares atopábanse inmersos en continuas xogadas de ataque buscando reducir distancias, unha acción de Marinovic supuxo o 5-1.

Con todo, superado o ecuador do segundo acto, o Santiago Futsal transformouse e, deixando ao carón o marcador, rozou a épica no Municipal de Deportes de Murcia. Antonio, cun sutil taconazo dentro da área, puxo o 5-2 no 30′. Algo tarde, pero con tempo para soñar, Armando fixo o 5-3 no 36′. E xa, a falta de 18 segundos para o final, Álex Diz como porteiro-xogador anotou o definitivo 5-4. Na última acción do partido, e tras un roubo de balón en pista santiaguesa, puido chegar o 6-4 dos locais, pero Pito introduciu o balón en portería fose do tempo regulamentario.

Ficha do encontro:

Elpozo Murcia: Fabio, Matteus, Elías, Marinovic e Pito -cinco inicial- Fede, Piqueras, José Mario, Cámara, Miguelín e Álex.

Santiago Futsal: Iago Barro, Álex Verdejo, Santi, Álex Diz e Everton -cinco inicial- Víctor López, David Palmas, Hugo Sánchez, Armando, Zequi, Catela e Antonio Diz.

Incidencias: Partido correspondente á Xornada 9 de Primeira División LNFS, disputadoen o Palacio dos Deportes de Murcia.

Árbitros:García Doas e Moreno Millán. Amoestaron con cartón amarelo a Miguelín polo Pozo Murcia; e A Catela e Iago Barro no Santiago Futsal.

Goles:1-0 min.1 Elías, 2-0 min.3 Marinovic, 3-0 min.5 Piqueras,3-1 min.14 Santi, 4-1 min.19 Miguelín, 5-1 min.24 Marinovic,5-2 min.30 Antonio Diz, 5-3 min.36 Armando,5-4 min.40 Álex Diz.