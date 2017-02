Pese aos esforzos do Santiago Futsal o O Pozo Murcia levouse a vitoria

Compostela, 20 de febreiro do 2017 – O Santiago Futsal atopouse coa muralla chacutera na súa visita ao Palacio dos Deportes de Murcia.

Un gol temperán, nunha acción desafortunada para os galegos, adiantou aos locais que non deixaron lugar á reacción santiaguesa en ningún momento. A pesar de recortar distancias antes do descanso, o Santiago Futsal non puideron achegarse no marcador a un sólido rival que aproveitou o porteiro xogador visitante para ampliar distancias.

O primeiro tanto local chegou aos 2 minutos de comezar o encontro nun balón centrado desde a banda que, para mala fortuna branca, toca en Catela para introducirse na portería visitante. A pesar de que a posesión era dos santiagueses, a pegada local foi máis efectiva de fronte ao gol e o 2-0 chegou tras unha xogada entre Marinovic e Raúl Campos que culminou o galego ao fondo da rede.

O Santiago Futsal de Santi Valladares adiantou liñas, subindo o meta Víctor López ao ataque, buscando reducir distancias. Un roubo de balón de Pito ao gardameta visitante no seu campo propiciou que chegase o terceiro gol no minuto 16. Con todo, o capitán da escuadra galega na noite de onte, Pablo Tallón puxo o 3-1 antes do descanso rematando ao segundo pau un balón botado desde a esquina. Pablo Mel saíu de porteiro-xogador os últimos instantes da primeira parte.

A segunda parte arrincou cun O Pozo Murcia presionando a saída de balón santiaguesa, que non lograban inquietar nin xerar demasiado perigo na meta contraria. Catela tivo a máis clara dos de Santi Valladares nun saque de falta que se marchou rozando o pau da portería local. Marinovic non perdoaría e faría o 4-1 cun croque certeiro no minuto 30.

A falta de 6 minutos para a conclusión do encontro, Pablo Mel volveu de porteiro-xogador co obxectivo de reducir distancias. Así chegaría o gol de Antonio Diz. Unha boa manobra de pivote para culminar unha posesión de cinco que tan ben se lle dá aos do Santiago Futsal.

Piqueras e Bebe haria o 5-2 e o 6-2 xa na recta final do encontro.

Os de Santiago reciben o venres (20.45h) a Levante UDDM, penúltimo clasificado, nunha partido clave para as aspiracións brancas de conseguir a permanencia.

Ficha do partido: