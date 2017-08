O Santiago Futsal viaxa a Noia tras perder contra Turkmenistán

Compostela, 24 de agosto do 2017 – Tras a derrota contra a selección de Turkmenistán o Santiago Futsal continúa a pretempada viaxando a Noia.

O Santiago Futsal e a Selección de Turkmenistán brindaron un gran encontro, intenso e de alta voltaxe que comezou co equipo visitante adiantándose no marcador no minuto 4: un balón morto dentro da área no que apareceu Ovezvay para coar o balón ao fondo da portería local. Dous minutos máis tarde chegaría o segundo coa firma do 14 turcomano.

Un Santiago Futsal máis centrado no xogo, e querendo imprimirlle un ritmo máis sereno, viu como se frustraban todas as súas boas ocasións de reducir distancias. Un tiro axustado á escuadra de Santi quedou sen premio ao realizar unha estirada de mérito o porteiro turcomano. Tamén unha chegada ao segundo pau puido acabar co balón dentro da portería, pero non sería esa tampouco para o equipo de Santi Valladares.

Aos 13 minutos, o terceiro da Selección de Turkmenistán foi unha realidade tras recuperar o balón en propio campo e aproveitar o rexeite ao primeiro tiro que detivo Iago Barro.

A segunda parte continuou coa tónica axitada da primeira. As expulsións de Santi polos locais e Sahedov polos visitantes, foron a consecuencia do alto nivel de intensidade co que discorría o encontro. Un tiro ao pau e un man a man de Isma co meta turcomano, puideron significar o empate para o Santiago Futsal, pero en ningunha delas chegou o gol.

As últimas do partido terían como protagonistas a Iago Barro, que impediu que subise o cuarto tanto ao marcador; e Zequi e Catela, o primeiro estrelaría un balón no pau e o segundo enviaría fóra o tiro de dobre penalti a falta de 7 segundos do final.

A pretempada continúa

Os de Santi Valladares desprazaranse a Noia para enfrontarse ao recentemente ascendido á Segunda División Nacional Noia Portus Apostoli. O encontro entre dous dos equipos referentes do fútbol sala en Galicia disputarase ás 20h no pavillón municipal barbazán. A entrada será de balde para os abonados ao equipo noiés e terá un custo de 5€ para os non abonados.

A semana concluirá co amigable ante o FCU Pinheirense da Primeira División lusa, o sábado ás 20.30 h no Municipal de Melide. O Santiago Futsal xa se medira ao conxunto portugués a campaña pasada, nun encontro disputado no Porto a pretemporada do curso 16/17. Nesta ocasión será o equipo do país veciño o que se desprace a Galicia para disputar esta segunda cita consecutiva entre ambos os conxuntos.