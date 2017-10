O Santiago Futsal cae de novo ante o Naturpellet  Segovia

Compostela, 29 de outubro do 2017 – Por segunda vez nunha semana, a primeira na Copa del Rey, o Santiago Futsal perde un partido contra o Naturpellet Segovia e agudiza a senda de derrotas na liga.

O Santiago Futsal loitou pero a velocidade do partido con constantes cambios de campo favoreceu aos de Segovia, a acumulación de faltas e o bo traballo dos porteiros do Naturpellet, que chegaron a parar un dobre penalti, fixeron o resto.

Partido rápido, con ataques á contra dos dous conxuntos que obrigaron a ambos os porteiros para aplicarse baixo paus para manter imbatida as súas porterías. Catela apuraba a Cidao en área segoviana nos primeiros instantes, ao que respondía Borja Branco sacando o mellor do meta viveirense Iago Barro.Pero as faltas empezaron a subir á conta do Santiago Futsal, e no ecuador da primeira parte xa sumaban 5 acumulativas. Cunha dinámica de xogo de ida e volta, no que calquera podía abrir a lata, os de Santiago cometeron a sexta falta que custou o gol de dobre penalti de Naturpellet Segovia no 19. Outra desafortunada falta ao bordo do descanso, custou o 2-0 co que os locais se irían ao tempo de descanso.

A segunda parte iniciouse cambiando o guión no apartado de faltas; os locais cometeron catro faltas en apenas cinco minutos, que lograron manter ata o 30′ cando cometeron a quinta acumulativa. Os galegos subiron liñas e optaron por unha presión alta que non deixaba pensar aos locais. Así chegaron as ocasións máis claras para os de Santiago, pero Cidao aparecía contundente para rexeitar calquera balón con perigo que roldaba a área segoviana. No 34, e coa sexta falta de Naturpellet, o tiro de dobre penalti lanzado pola escuadra branca sería detido por Alberto, porteiro que saíu á pista unicamente para o lanzamento. Outra falta local supoñería a repetición do tiro desde 10 metros, e nesta ocasión Everton non perdoaría, reducindo distancias e poñendo o 2-1 no luminoso. Pouco duraría devandito marcador, porque Javi Alonso fixo o 3-1 no 35 e Borja Branco o 4-1 no 38, aproveitando que a portería santiaguesa estaba baleira tras arriscar con xogo de cinco. Catela maquillou o resultado final co 4-2

Ficha do encontro:

Naturpellet Segovia: Cidao, Carlos Muñoz, Álex Fontes, Javi Alonso e Voitre -cinco inicial- Borja Branco, Álvaro López, Sergio, Alvarito, Juanfran e Alberto

Santiago Futsal: Iago Barro, Hugo Sánchez, Santi, Catela e Álex Diz -cinco inicial- Isma, Zequi, Everton, Álex Velasco, Antonio Diz e Álex Verdejo.

Incidencias: Partido correspondente á 7ª Xornada de Liga celebrado no Pavillón Pedro Delgado.

Árbitros: Bernabéu Haro e González Ruano. Amoestaron con cartón amarelo a Juanfran, Alvarito e Carlos Muñoz por Naturpellet Segovia; e a Hugo Sánchez, Everton, Catela e Santi polo Santiago Futsal.

Goles: 1-0 min.19 Borja Branco; 2-0 min. 19 Borja Branco; 2-1 min.34 Everton; 3-1 min.35 Javi Alonso; 4-1 min.38 Borja Branco.