O Santiago Futsal faise co IV Trofeo Concello de Vigo

Compostela, 3 de setembro do 2017 – O Santiago Futsal gaña o Trofeo cidade de Vigo e suma a sexta vitoria e o primeiro empate da intensa pretempada que comezou hai xa 32 días.

Un marcador de 0-4 ante os anfitrión Talleres ABC Vigo e 1-1 ante Ou Parrulo FS foron os resultados dun Santiago Futsal que segue avanzando moi positivamente de fronte ao comezo da liga o próximo 16 de Setembro en Navarra.

O Trofeo Cidade de Vigo disputouse baixo un formato de partidos de 20 minutos. No primeiro deles os de Santi Valladares lograron imprimir o seu ritmo de xogo e abrir o marcador aos seis minutos co tanto de Álex Velasco a pase ao segundo pau de Everton. Tres minutos máis tarde, Álex Diz aproveitou o mal control en saída de presión dos locais para roubar o balón dentro da área e facer o segundo. Traspasados os dez minutos de partido, unha cabalgada de Armando polo centro da pista, arrastrando aos seus marcadores, finalizou cun pase a Everton que o brasileiro converteu no 0-3. O cuarto tanto volveu ter como protagonistas ao talaverano e ao brasileiro, cuxo pase dentro da área materializou o 24 para anotar o definitivo tanto do encontro.

Problemas extradeportivos ocasionaron que o último encontro da tarde entre Ou Parrulo Ferrol e Santiago Futsal iniciásese con case unha hora de atraso. Un partido vibrante e entretido cos dous conxuntos galegos da Primeira División da LNFS sobre a pista do Pavillón de Berbés. Máxima igualdade no control do esférico en media pista, e dous equipos que tentaban abrir o oco para ter máis preto o gol. As máis claras do Santiago Futsal no primeiros dez minutos do encontro foron de Santi; cun man a man ante Illi, un tiro exterior de Antonio Diz e un disparo potente de Álex Verdejo desde a frontal da área. Puido sorprender Iago Barro nunha saída a media pista, despexe e volea que se marchou por encima do traveseiro por moi pouco.

O gol chegou no minuto 17, nunha xogada en continuación; longa e con participación de todos os xogadores santiagueses, que rematou co tanto de Álex Diz. A resposta ferrolá foi inmediata e Dani Montes puxo o 1-1 no luminoso. Catela tivo nas súas botas o segundo, pero Illi cunha estirada de mérito, impediu que o gol do gaditano.

Finalmente, e cun marcador de 1-1, o Santiago Futsal levou o Trofeo Cidade de Vigo grazas ao gol average: 0-4 superaron os santiagueses a Talleres ABC e 0-2 foi o resultado dos ferroláns ante os locais.