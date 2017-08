O Santiago Futsal enfrontase a selección de Turkmenistán

Compostela, 22 de agosto do 2017 – Nova cita na pretempada do Santiago Futsal que se enfronta a selección de Turkmenistán no primeiro dos tres amigables que xogará esta semana.

O rival do Santiago Futsal na súa quinta cita de pretempada, a selección de Turkmenistán, foi recibida onte pola corporación municipal de Santiago de Compostela no Pazo de Raxoi. O alcalde, Martiño Noriega acompañado de Noa Morales, concelleira de Deportes, e diversos membros da corporación, recibiron ao combinado oriental que se atopa en Galicia realizando unha xira preparatoria. O seleccionador turcomán, Nakamura Kyohei, agradeceu o trato da cidade co seu equipo.

A estancia do conxunto turcomán en Santiago de Compostela está enmarcado nas accións que o club Santiago Futsal leva desenvolvendo desde hai dous anos coa intención de internacionalizar o fútbol sala en xeral e a imaxe do club en particular.

Precisamente o conxunto que dirixe Santi Valladares medirase á Selección de Turkmenistán (20h, Santa Isabel) na que será o quinto amigable do equipo na pretempada. Tras facerse co título de campión do Torneo Burela Bonita ao gañar a Burela P. Rubén en semifinais (1-4) e a Movistar Inter na final (2-4), a escuadra branca disputará un total de tres amigables esta semana, a cuarta do período preparatorio.

O partido de hoxe é o primeiro amigable, o xoves desprazaranse a Noia para enfrontarse ao recentemente ascendido a Segunda División Noia Portus Apostoli e pecharán a semana ante o conxunto portugués da Primeira División Pinheirense FC o sábado ás 20.30h en Melide.

Os santiagueses retomaron esta onte o traballo, cunha sesión de forza que completaron pola tarde cunha táctica. Durante a semana alternaranse sesións tácticas cos diferentes encontros que disputará o equipo santiagués.