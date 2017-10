O Santiago Rugby Club gaña en casa ante o Zalaeta

Compostela, 10 de outubro do 2017 – Segunda xornada da LG2 e primeira vitoria para o Santiago Rugby Club que venceu ao Zalaeta por 48 a 32

O campo de Marrozos tivo moi boa entrada para presenciar o partido contra o Zalaeta, un publico que no descanso puido disfrutar dunha exhibición dos cativos da escola de rugby do club.

Os locais do Santiago Rugby comezaron levando a iniciativa e xogando en campo contrario pero non serían os primeiros en marcar. Un contraataque ben levado por Zaleta abriu o marcador. Os puntos do contrario no canto de ser un lastre serviu de acicate para que os composteláns envorcásense sobre a 22 rival e conseguisen darlle a volta ao marcador.

A partir de aquí os de Santiago manterían a dianteira no marcador pero sempre que anotaban, os coruñeses respondían con puntos mantendo unha curta distancia que fixo que o partido fóra moi emocionante ata o asubío final.

Destacaron por parte dos locais Valdivia con 5 ensaios e Fikre convertendo os 8 tiros a paus que tentou e por parte dos visitantes Richar que liderou con acerto a súa dianteira.