Difícil comezo para o Santiago Rugby Club perdendo ante o Muralla RC

Compostela, 3 de outubro do 2017 – O Santiago RC iniciou a competición na LG2 este sábado enfrontándose ao Muralla RC contra o que perdeu por 41 a 6.

O Santiago Rugby Club comezou a tempada cun equipo moi novo no que incluíu ata 9 xogadores xuvenís e que se tiveron que enfrontar a un descendido da primeira división como o Muralla RC.

O partido comezou cun claro dominio do equipo local, que aos poucos foi impoñendo o seu xogo, traducíndoo en 24 puntos ao chegar a descanso, aínda que o SRC errou dous tiros a paus nesta primeira parte.

Na segunda parte, o SRC logrou sacudirse parte do dominio do Muralla RC, para aos poucos xogar máis minutos en campo contrario e xerar situacións que lles permitisen puntuar. Froito deste traballo sería a consecución de 6 puntos despois de dúas transformacións de golpes de castigo por parte de Fikre.

Por parte do SRC debutaron neste partido 10 xogadores respecto do persoal da tempada pasada, polo que é de esperar que co paso das xornadas o equipo váiase conxuntando e mellorando as súas prestacións.

Polo Muralla RC xogaron:

Vili, Cristóbal, Quique, Seijas, Favio, Claus, Manuel, Raposo, Felipe, Franco, Anton, Isma, Iago, Jared e Noe.

Tamén xogaron:

Anxo, Alfonso e Pablo

Puntos: Raposo e Cristóbal 2 E, Fabio, Iago e Quique 1 E, Iago 3 T

Polo SRC xogaron:

Raso, Archy, Xose Miguel, Brais, Manu, Max, Fran, Juan (c), Xoan, Kai, Carlos, Valdivia, Gordon, Iván e Fikre.

Tamén xogaron: Eloy A, Eloy V, Amaro, Enrique, Keko, Conca e Patxi.

Puntos: Fikre 2 GC