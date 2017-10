O Santiago Rugby Club gaña ao Pontevedra Mareantes B

Compostela, 31 de outubro do 2017 – Na cuarta xornada de LG2 o Santiago RC enfrontouse ao Pontevedra Mareantes B en Marrozos, con boa asistencia de público.

Partido moi igualado, no que se impoñían as defensas aos ataques, con moi poucos erros tanto no xogo á man como nos placaxes, isto facía que aínda que territorialmente o SRC xogase máis en campo contrario.

A pesar de dispoñer de dous tiros a paus, moi afastados, por golpe de castigo o equipo non puido inaugurar o marcador.

Os primeiros tantos subiron ao marcador a favor do equipo visitante. Unha gran acción individual de Roberto Mumary, no minuto 32 da primeira parte, fixo que, tras xogarse unha patada para seguir, conseguira pousar na marca local.

A partir de aquí os de Santiago aumentaron as súas prestacións dándolle a volta ao marcador cun drop de Tirso e xa ao principio da segunda parte cun ensaio de Claviculas.

Tantos

Anotaron polo Santiago RC Claviculas e Brais con ensaio, Tirso cun drop e Fikre cun golpe de castigo e dúas transformacións.

Polos de Pontevedra Roberto M. un ensaio.