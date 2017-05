O Festival Santiautor presenta no Principal a ELE

Compostela, 13 de maio do 2017 – O Festival Santiautor trae a Compostela a compositora Elena Iturrieta, ELE, unha das mellores voces do soul nacional as 22:00 horas no Teatro Principal.

‘Summer rain’, o debut da cantante e compositora Elena Iturrieta – ELE- está revolucionando a escena musical, revitalizando xéneros imperecedeiros como o soul cunha voz e unha proposta musical única, elegante e accesible a todos os públicos. Coa influencia dos grandes referentes americanos e acompañada do seu coro de góspel, ELE conquistou ao público e a crítica especializada.

En apenas dous anos do seu lanzamento ELE foi designada como ‘a gran esperanza do soul’ e ‘a aposta do futuro 2015’ pola revista Rolling Stone, Talento Fnac 2015, e foi a representante española no Festival South by Southwest de Austin (Texas). A súa música está marcada pola nostalxia e a melancolía, por unha voz profunda e chea de matices, cun optimismo íntimo e por un contundente empaque instrumental. Unha propuesta musical que pode ser unha experiencia única e inesquecible.

A cita esta noite no Teatro Principal a partir das 22:00 horas