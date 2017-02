Sapoconcho e Frank Astro hoxe nas Crechas

Compostela, 9 de febreiro do 2017 – Hoxe a Casa das Crechas acolle o concerto de Sapoconcho e Frank Astro no que presentarán o seu proxecto ‘Cançôes de amores e guerras’. Algunhas mil veces cantadas e outras de estrea.

Sapoconcho chega as Crechas despois de pertencer á Nova Canción Galega hai moito tempo. Un grave problema de nódulos nas cordas afastouno da canción, mais non da música, onde sempre estivo escribindo e, de tres anos para acó, primeiro con Pablo Vidal no Proxecto Sapoconcho e agora con este novo proxecto con Frank Astro, no que proba con outros xeitos e outras tonalidades.

Frank Astro é un músico moi recoñecido que formou parte de diversos proxectos como Electric Ladyland, Os Mecánicos ou Turma Caipira.