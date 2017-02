II Operación Kilo no Novo Campo do Doce en Padrón

Padrón, 17 de febreiro do 2017 – Como unha actividade máis do 50 aniversario do Club (1967-2017), este domingo 19 de febreiro, a Sociedade Deportiva Escravitude organiza a II Operación Quilo no partido que lle enfronta á SD Villestro de Santiago de Compostela, correspondente á xornada 23 de liga da Primeira de Galicia Grupo 2.

Todos os alimentos, non perecedoiros como se adoitan recoller nestes actos, irán a favor de Cáritas Parroquial de Padrón como a vez anterior, na cal a cantidade recollida foi superior a 700 quilos de alimentos.

A Directiva do Escravitude marcouse como obxectivo superar esa cifra para achegarse á tonelada de alimentos. Debido a iso fai un chamamento aos veciños de Padrón e de toda a Comarca do Sar para que asistan este domingo ao campo para achegar o seu gran de area.

A recollida efectuásese no “Novo Campo do Doce” na Escravitude á beira da Estación do AVE Padrón- Barbanza. A entrada ao partido será gratuíta para todo o mundo que achegue alimentos á recollida e para os que non poidan traer alimentos está á súa disposición unha “hucha solidaria” para poder facer unha achega económica que será doada integramente a Cáritas un ano máis.

O partido xógase ás 17:00 h e a apertura do campo será ás 15:30 horas desde a cal xa se pode empezar a efectuar as doazóns das bolsas cos alimentos.