A Secretaría de Estado de Infraestruturas sinalará o destino Bertamiráns na AP-9 despois dunha denuncia de Pacto X Ames antes o Defensor do Pobo

Ames, 27 de marzo do 2017 – O voceiro de Pacto X Ames, Ramón García Argibay, acaba de recibir unha carta do Defensor do Pobo na que se indica que a Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda vai a incluír a sinalización de Bertamiráns na Autoestrada do Atlántico AP-9.

Na mesma carta, O Defensor do Pobo, indica que se inician actuacións para que a Consellería de Infraestruturas, Transporte e Vivenda dá Xunta de Galicia sinalice, na Autovía Santiago-Ames-Brión (AG-56) os núcleos do Concello de Ames.

O voceiro de PxA Ramón García Argibay sinalou que “É unha magnífica noticia por dous motivos fundamentais, primeiro porque demostra que as institucións funcionan, que nestes tempos é importante; e segundo porque a pesares de ter un goberno que caeu na rutina, que non mostra interese en poñer en valor demandas importantes, alegando que non son competencias municipais, facendo unha oposición responsable podar sacar iniciativas como esta, simplemente hai que perseverar”.

Esta proposta de PxA fora presentada non Pleno de Ames do mes de Xaneiro de 2016 e aprobada por unanimidade, pero o goberno tripartito non mostrou interese promover unha solución axeitada, limitándose a “cubrir ou expediente”, tal e como está facendo coa maioría dás iniciativas presentadas por PxA nos últimos meses.

Para sacar a diante esta iniciativa, PxA acudira á Valedora do Pobo, Milagres Otero, para pedir amparo a unha situación anómala, tendo en conta que, a pesar dá a importancia dás entidades de poboación como Milladoiro e Bertamiráns, non están correctamente sinalizadas na autoestrada do Atlántico AP-9 nin na Autovía que discorre entre Santiago, Ames e Brión.

A Valedora mostrou unha magnífica receptividade á proposta e encargouse de tramitala ao Defensor do Pobo, xa que era unha competencia estatal e non autonómica.

O Voceiro de PxA sinalou tamén que “Agora estaremos atentos á solución definitiva e dende PxA, seguiremos perseverando para que o Milladoiro, Bertamiráns e o Polígono Industrial, teñan a presenza que se merecen, tanto nestas cuestións como noutras porque a pesares dá segregación ideolóxica que se practica dende ou tripartito e AN, a nosa oposición vai seguir sendo en positivo e con propostas”.