Segue o cruce de acusacións en Ordes con comunicados de PP e UXO

Política de mentiras e ameazasComo podemos ver na nota de prensa enviada os medios de comunicación dende o grupo popular, os problemas reais do pobo importan ben pouco ao alcalde, problemas que intenta agochar no esperpento político ao que nos ten levado nestes dous anos de mandato, e que nos levaron a situación de total desgoberno existente no pobo de Ordes.Como se puido comprobar no pleno do pasado día 1 de marzo, o alcalde de Ordes segue a practicar a política ao que nos ten acostumados, política de mentiras e ameazas máis propia de tempos pasados e esquecidos, ameazas que levaron a dimitir a portavoz do PSOE, que mantivo unha actitude exemplar nestes dous anos e que dixo na súa despedida “a actitude do alcalde no pleno foi a gota que colmou o vaso, con acusacións intolerables e inadmisibles..”Caso aparte merecen as mentiras vertidas nesta ocasión contra a nosa portavoz Silvia Marín, a cal dixo claramente no pleno do pasado 1 de marzo que presentaría a súa renuncia si o alcalde demostraba que o goberno de UxO deixara unha débeda de máis de 9 millóns de euros e que se pode demostrar facilmente visitando a páxina do Ministerio de Hacienda y Administraciónes Públicas, donde se pode observar que a débeda do Concello de Ordes a finais do 2015 (UxO sale do goberno en Xunio do 2015) era de pouco máis de 4 millóns de euros,

débeda por certo, xerada por grandes obras como o paseo do rio Mercurín que o alcalde tanto criticou impedindo incluso o paso polas súas fincas particulares, o tanatorio municipal, locais sociais en todas as parroquias ou a cidade deportiva de Vista Alegre. Queda claro, e asi o demostra unha vez máis a súa actitude máis propia de tempos pasados, que as mulleres son un estorbo para o noso alcalde, e quere con mentiras e ameazas que tamén dimita a nosa portavoz Silvia Marín.

A demagoxia política era un recurso moi utilizado polo noso alcalde, pero actualmente dou un paso adiante coa súa evolución á mentira continuada. Dende Unión por Ordes creemos que un partido tan grande e serio como o Partido Popular non merece un representante así no noso concello, curiosamente, concello no que o alcalde nin sequera reside.

En Unión por Ordes sabemos que fixemos cousas mal e que perdemos as eleccións, perdemos por sete votos ante o todopoderoso partido popular que tan grande lle queda a Martínez Sanjurjo e que non é capaz de controlar. A marcha de dous concelleiros do seu propio partido (que pretende sustituir “conseguindo” de formas non moi éticas concelleiros de outros partidos), ven a deixar claro esta actitude, xa que deixaron moi claro no pasado pleno que marchaban polo trato inmerecido e pola forma de facer política e enganar os veciños que leva a cabo o alcalde.

Todo isto deixa claro que o único problema do concello de Ordes é a pésima actitude de José Luís Martínez Sanjurjo, actitude ameazante, antidemocrática, caciquil, con total falta de dialogo ca oposición, e que están a xerar un malestar e un descontento social que el mesmo tratou de fomentar con circos como o montado no pasado pleno do 1 de marzo.

Nestes dous anos o alcalde debería de visitar máis a Xunta de Galicia para preocuparse dos graves problemas que están a sufrir os nosos veciños coa crises que temos no téxtil, e que se deixe de ir a pedir vertedoiros co que despois, de cara á galería, está en contra.

En Ordes non temos maiorías, e as urnas deixaron claro que temos que entendernos e dialogar para levar a cabo estes dous anos que restan de lexislatura, dialogo que parece imposible co actual alcalde, que se preocupa máis de impugnar acordos lexitimados incluso polo secretario municipal, e que esperemos que non pague estes contenciosos co diñeiro de todos os veciños.

Instamos ao alcalde de Ordes a presentar a súa dimisión para deixar paso a outras persoas válidas que forman parte do seu grupo de goberno. Dende Unión por Ordes seguiremos adiante co noso traballo e loitaremos polos verdadeiros problemas do concello, pola preocupante falta de traballo e o aumento imparable do paro.