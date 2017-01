Según Pacto  X Ames fai dous anos que veciños de Agrón reclaman o arranxo dunhas fochancas

Ames, 31 de xaneiro do 2017 (fonte Pacto X Ames) – Veciños do lugar de Sandar e A Garea están indignados co goberno tripartito porque levan case dous anos esperando para tapar unhas fochancas que hai na estrada que discorre entre Sandar, na parroquia de Agrón, e o límite do concello con Brión, así como no tramo que descorre entre os lugares de A Garea e Sandar.

O malestar incrementouse cando o goberno tripartito comprometérase de forma verbal cos veciños en tapar as fochancas no momento que se realizara a actuación prevista na zona de Insua, en Agrón, moi preto de A Garea e Sandar; finalizadas estas obras, “non apareceu ninguén do goberno por alí”.

A estrada da parroquia amiense de Agrón, que discorre entre os lugares de A Garea e Sandar e que vai entre A Garea e o límite do concello con Brión, ten un firme irregular e unha serie de fochancas que pon en perigo a circulación viaria e que con un mínimo custe, tal e como manifestaron os veciños “aproveitando que se estaban realizando unhas obras de asfaltado e acondicionamento preto desta zona, apenas tería custe, agora coa chegada das choivas, vaise a poñer moito peor e custará máis.”

Pacto X Ames, a petición dos veciños de Agrón , xa demandara esta actuación ao goberno tripartito en numerosas ocasións. Os concelleiros de PxA desprazáronse ata o lugar en varias ocasións onde se comprobou que hai unha serie de fochancas e un firme que necesita un pequeno acondicionamento, á espera de que poida incluírse nalgún plan da deputación.

O goberno tripartito volve á xestionar mal unha nova situación provocada pola falta de interese no rural que ademais, provoca malestar na veciñanza, polo engano aos veciños, e polas consecuencias que terá, xa que a zona se deteriorará máis coa chegada das choivas.