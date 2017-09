A Semana Cultural de Conxo inicia a XXXI Edición

Compostela, 5 de setembro do 2017 – A XXXI Semana Cultural de Conxo foi presentada onte luns, no concello de Santiago, pola concelleira de Políticas Sociais, Concha Fernández, e polo técnico do CSC de Conxo, Xulio Noya.

Esta edición da Semana Cultural de Conxo comeza hoxe día 5 e rematará o vindeiro 9 de setembro. En esta semana inclúese, ata o día 26 de setembro, unha exposición sobre comercio xusto organizada por Panxea

O eixe da XXXI Semana Cultural de Conxo será a sustentabilidade e coma sempre a participación activa da veciñanza será unha das prioridades.

Entre as propostas inclúense a creación dunha horta urbana, participación en xogos na praza do CSC de Conxo e rutas ciclistas. Tamén haberá conferencias como as do biólogo Xurxo Mariño ou a de Miguel Pardellas, experto en medio ambiente, sobre educación ambiental.

A concelleira Concha Fernández destacou os 31 anos desta Semana Cultural de Conxo e, sobre a temática desta edición, valorou que se faga fincapé na creación e consumo de recursos propios.

Pola súa parte, Xulio Noya, técnico do CSC de Conxo, avaliou a participación veciñal como positiva. Salientou tamén as achegas das novas xeracións á participación dentro da vida comunitaria. Aínda así, espera que se anime a participar moita máis xente.

Para a participación nos obradoiros haberá que apuntarse con antelación a través da web www.santiagosociocultural.org.