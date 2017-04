Comeza a Semana santa en Compostela coa procesión da Virxe dos Dores

Compostela, 7 de abril do 2017 – Hoxe Venres de Paixón, comeza o programa de procesións da Semana Santa de Santiago de Compostela. En total serán 17 as que percorran as rúas da cidade ata o 23 de abril.

A primeira delas, a procesión da Virxe das Dores, da que se encarga a Confraría do noso Pai Jesús Nazareno e a Santísima Virxe das Dores, sairá ás 21:00h desde a igrexa de San Miguel dúas Agros e realizará o seguinte percorrido: Praza de San Miguel dous Agros, Rúa de Abril Ares, Rúa dás Campás de San Xoán, Praza dá Inmaculada, Catedral, Praza dás Praterías, Rúa do Vilar, Praza do Toural, Rúa Nova, Rúa dá Conga, Rúa do Preguntoiro, Praza de Cervantes, Rúa dá Algalia de Arriba, Praza e igrexa de San Miguel dúas Agros.

Esta procesión conta co paso portado aos ombreiros da Virxe das Dores, cuxa imaxe posúe un manto de veludo bordado con fío de ouro confeccionado nos talleres Porto na segunda metade do pasado século.

No seu percorrido polas rúas de Santiago, os confrades irán acompañados pola Banda Municipal de Santiago.

A Confraría do noso Pai Jesús Nazareno e a Santísima Virxe das Dores foi fundada en 1729, sendo o seu fin primario a consolación, asistencia, o acompañamento e a realización dos funerais dos sentenciados a matar.

O domingo, procesións da Entrada en Xerusalén e da Esperanza.

As procesións continuarán o próximo día 9, Domingo de Ramos, coa da Entrada en Xerusalén e a da Esperanza.

Ás 10:45 horas partirá a da Entrada en Xerusalén desde a igrexa da Orde Franciscana Seglar (Terceira Orde), e realizará o seguinte percorrido: Campillo de San Francisco, San Francisco, Praza do Obradoiro, Rúa de Fonseca, Praza dás Praterías, Praza dá Quintana, Praza dás Praterías, Rúa de Fonseca, Praza do Obradoiro, Campillo de San Francisco.

A Confraría da Orde Franciscana Seglar fundouse na segunda metade do século XVII e procesiona co grupo escultórico da ?Entrada triunfal de Jesús en Xerusalén?, obra de Roberto G. do Branco, realizada a mediados do pasado século.

Ás 11:30, Julián Barrio, arcebispo de Santiago, bendirá os ramos na praza dá Quintana, e ás 12:00h presidirá unha misa estacional na Catedral.

Pola tarde, ás 18:00h., tocaralle a quenda á Confraría da Esperanza, que sairá coa súa procesión do mesmo nome desde a igrexa das Ánimas e realizará o seguinte percorrido: Praza dás Ánimas, Rúa dás Casas Reais, Praza de Cervantes, Rúa do Preguntoiro, Rúa dá Caldeirería, Rúa de Tras Salomé, Rúa Nova, Praza do Toural, Rúa dás Orfas, Rúa dá Caldeirería, Rúa do Preguntoiro, Praza de Cervantes, Rúas dás Casas Reais e igrexa das Ánimas.

A imaxe da Virxe da Esperanza que portan os confrades nesta procesión, é obra de Bernardino Mosquera, data do ano 1877 e foi restaurada polo compostelán Manuel Rodríguez Rocha.

A Confraría da Esperanza foi fundada no ano 2005 co obxectivo de fomentar a participación dos nenos na Semana Santa compostelá.